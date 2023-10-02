Доноры на заказ. Ученые собираются печатать органы индивидуально для всех нуждающихся

Вооружившись новейшими технологиями и знаниями, исследователи надеются уже в скором времени напечатать сердца из клеток человека и уже выбрали необычного кандидата для его теста.

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В очереди на трансплантацию сердца сегодня стоят миллионы людей по всей Земле и, к сожалению, некоторые из них так и не дождутся спасительного органа. Но ученые из Стэнфордского Университета обещают, что в будущем, если вам нужно будет новое сердце — его изготовят по индивидуальному заказу, используя ваши собственные клетки. Это может показаться научной фантастикой, но они уже делают все возможное, чтобы воплотить эту идею в жизнь, сообщает Stanford University.

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Ежегодно многие люди нуждаются в пересадке органов, и одним из самых востребованных является сердце. Однако этот процесс не так прост. Во-первых, существует нехватка донорских органов, что приводит к длительным очередям. Многие пациенты, к сожалению, не выдерживают ожидания. Во-вторых, даже если подходящий орган найден, существует риск, что организм реципиента отторгнет его. Это происходит потому, что наша иммунная система часто воспринимает новый орган как захватчика и пытается атаковать его. Хотя существуют препараты, предотвращающие такое отторжение, они могут сделать человека более восприимчивым к другим заболеваниям. Таким образом, ускользнув от хватки смерти, люди, прошедшие трансплантацию органа, только начинают свою длительную и изнурительную войну за право на нормальную жизнь.

Ученые давно мечтали о мире, в котором вместо ожидания донора можно было бы просто вырастить новый орган, когда это необходимо. Использование собственных клеток пациента для печати нового органа позволило бы значительно снизить риск отторжения. За последние несколько лет технология все больше приближалась к тому, чтобы сделать это возможным, особенно благодаря достижениям в области печати крошечных кровеносных сосудов в тканях.

Именно этим и занялась группа специалистов из Стэнфорда. Их амбициозный проект — это ничто иное как возможность легко и быстро напечатать полностью функционирующие человеческие сердца. Марк Скайлар-Скотт, ведущий исследователь этого проекта, объясняет, что теперь у них есть базовые знания, позволяющие приступить к изготовлению полноценных органов. План предусматривает использование машины, называемой биореактором, для производства различных типов клеток, необходимых для сердца. Считайте, что эти клетки являются своеобразными чернилами для 3D-принтера. Как только будет получено достаточное количество клеток, они напечатают сердце и проведут различные тесты, чтобы убедиться в его эффективности. Цель проекта — производить по одному сердцу каждые две недели. Конечной целью после тщательного тестирования является имплантация напечатанных сердец свиньям, чтобы проверить, смогут ли они функционировать и поддерживать жизнь.

Пока не стоит слишком радоваться, ведь до испытаний на людях еще очень далеко. Хотя команда оптимистично настроена на проведение испытаний на свиньях в течение пяти лет, использование напечатанных органов на людях займет гораздо больше времени. Это необходимо для того, чтобы убедиться в их безопасности и эффективности.

Тем не менее, данное исследование является многообещающим шагом на пути к будущему, в котором ожидание донорских органов может уйти в прошлое. Это исследование не только может спасти множество жизней, но и проложить путь к развитию медицины в области замены других органов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сделали трансплантацию органов более безопасной. Одно антитело может просто переписать правила трансплантации органов, сделав ее более безопасной, чем когда-либо.

Также Фокус писал о том, что ученые совершили прорыв, успешно пересадив модифицированные почки человеку. Сделав смелый скачок на пути к преодолению острой нехватки человеческих донорских почек ученые достигли важной вехи в ксенотрансплантации, успешно пересадив генетически модифицированные свиные почки пациенту с мертвым мозгом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.