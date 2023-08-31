Остановили процесс отторжения. Ученые сделали трансплантацию органов более безопасной

Одно антитело может просто переписать правила трансплантации органов, сделав ее более безопасной, чем когда-либо.

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Трансплантация органов — важнейшая медицинская процедура, которая может спасти жизнь. Однако этот процесс не лишен сложностей. После пересадки органа всегда существует риск его отторжения организмом. Чтобы предотвратить это, пациентам назначают препараты, подавляющие иммунную систему. Но эти препараты, хотя и эффективны, имеют целый ряд побочных эффектов. Они могут подвергать пациентов риску инфекций, вызывать повреждение органов и даже приводить к таким заболеваниям, как диабет и высокое кровяное давление, Medical Xpress.

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Исследователи из Duke Health подарили надежду для многих людей, ожидающих трансплантации или уже перенесших ее. Они разработали синтетическое антитело, которое может стать более безопасной альтернативой существующим лекарствам.

Новое творение исследовательской группы — моноклональное антитело под названием AT-1501. Это антитело предназначено для предотвращения отторжения органов, не вызывая при этом многих вредных побочных эффектов, наблюдаемых при использовании современных методов лечения. Кроме того, оно избавлено от серьезной проблемы образования тромбов, которая наблюдалась при использовании более ранней аналогичной терапии.

В экспериментах на приматах антитело показало себя очень перспективным при пересадке почки. У приматов, которым пересаживали почки, и которых лечили AT-1501, новый орган не отторгался. Более того, им не потребовалось никаких дополнительных препаратов для подавления иммунной системы. Это подтверждает потенциал антитела как эффективного средства защиты от отторжения органов.

Если при пересадке почки антитело показало себя с лучшей стороны, то при пересадке островков — клеток поджелудочной железы, ему потребовалась небольшая помощь. Здесь AT-1501 лучше всего проявил себя в сочетании с существующими препаратами. Вместе они обеспечили успешное проведение трансплантации без типичной потери веса и инфекций.

Эта многообещающая разработка позволяет перейти к клиническим испытаниям антитела на людях. Уже более двух десятилетий ведутся исследования в поисках более безопасного решения проблемы осложнений при трансплантации органов. Появление AT-1501 позволяет предположить, что мы находимся на пороге значительного прорыва.

Исследование, проведенное под руководством специалистов из Университета Дьюка и Университета Майами, является потенциальной победой для тех, кто подвергается трансплантации органов. Теперь, когда антитело готовится к дальнейшим испытаниям, медицинское сообщество с нетерпением ожидает появления альтернативы, которая будет не только эффективной, но и более щадящей для организма пациента.

Ранее Фокус писал о том, что в Великобритании провели первую в мире трансплантацию матки. Врачи считают, что такие операции позволят бесплодным женщинам рожать детей.

Также Фокус писал о первой в мире проведенной двойной пересадке органов по новой уникальной методике. Столкнувшись, казалось бы, с безвыходной ситуацией, врачи поставили на кон все, положившись на недавнее научное исследование, итогом чего стало спасение двух жизней и проведение уникальной в своем роде операции.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.