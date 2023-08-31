Зупинили процес відторгнення. Учені зробили трансплантацію органів безпечнішою

Одне антитіло може просто переписати правила трансплантації органів, зробивши її безпечнішою, ніж будь-коли.

Related video

Трансплантація органів — найважливіша медична процедура, яка може врятувати життя. Однак цей процес не позбавлений складнощів. Після пересадки органу завжди існує ризик його відторгнення організмом. Щоб запобігти цьому, пацієнтам призначають препарати, що пригнічують імунну систему. Але ці препарати, хоча й ефективні, мають цілу низку побічних ефектів. Вони можуть наражати пацієнтів на ризик інфекцій, спричиняти пошкодження органів і навіть призводити до таких захворювань, як діабет і високий кров'яний тиск, Medical Xpress.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідники з Duke Health подарували надію для багатьох людей, які очікують на трансплантацію або вже перенесли її. Вони розробили синтетичне антитіло, яке може стати безпечнішою альтернативою наявним лікам.

Нове творіння дослідницької групи — моноклональне антитіло під назвою AT-1501. Це антитіло призначене для запобігання відторгненню органів, не спричиняючи при цьому багатьох шкідливих побічних ефектів, які спостерігають під час використання сучасних методів лікування. Крім того, воно позбавлене серйозної проблеми утворення тромбів, яка спостерігалася при використанні більш ранньої аналогічної терапії.

В експериментах на приматах антитіло показало себе дуже перспективним при пересадці нирки. У приматів, яким пересаджували нирки, і яких лікували AT-1501, новий орган не відторгався. Ба більше, їм не знадобилося жодних додаткових препаратів для придушення імунної системи. Це підтверджує потенціал антитіла як ефективного засобу захисту від відторгнення органів.

Якщо при пересадці нирки антитіло показало себе з найкращого боку, то при пересадці острівців — клітин підшлункової залози — йому знадобилася невелика допомога. Тут AT-1501 найкраще проявив себе в поєднанні з наявними препаратами. Разом вони забезпечили успішне проведення трансплантації без типової втрати ваги та інфекцій.

Ця багатообіцяюча розробка дає змогу перейти до клінічних випробувань антитіла на людях. Уже понад два десятиліття тривають дослідження в пошуках безпечнішого вирішення проблеми ускладнень під час трансплантації органів. Поява AT-1501 дає змогу припустити, що ми перебуваємо на порозі значного прориву.

Дослідження, проведене під керівництвом фахівців з Університету Дьюка та Університету Майамі, є потенційною перемогою для тих, хто піддається трансплантації органів. Тепер, коли антитіло готується до подальших випробувань, медичне співтовариство з нетерпінням чекає на появу альтернативи, яка буде не тільки ефективною, а й більш щадною для організму пацієнта.

Раніше Фокус писав про те, що у Великій Британії провели першу у світі трансплантацію матки. Лікарі вважають, що такі операції дадуть змогу безплідним жінкам народжувати дітей.

Також Фокус писав про першу у світі проведену подвійну пересадку органів за новою унікальною методикою. Зіткнувшись, здавалося б, з безвихідною ситуацією, лікарі поставили на кін все, поклавшись на недавнє наукове дослідження, підсумком чого став порятунок двох життів і проведення унікальної у своєму роді операції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.