У Великій Британії провели першу трансплантацію матки: донором стала сестра пацієнтки

Лікарі вважають, що такі операції дадуть змогу безплідним жінкам народжувати дітей.

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У всьому світі було проведено понад 90 трансплантацій матки, причому в більшості випадків за участю живого донора. У результаті на світ з'явилося близько 50 дітей. У Великій Британії провели першу таку операцію і донором для 34-річної заміжньої жінки стала її сестра. Операція тривала 9 годин і тепер жінка планує народити двох дітей за допомогою ЕКЗ, пише The Guardian.

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Жінка, ім'я якої не називають, народилася з рідкісним захворюванням, тобто її матка була повністю не розвинена. Донором для жінки, яка тепер планує народити навіть не одну дитину, стала її 40-річна сестра, в якої вже є двоє дітей.

Сама операція з пересадки матки відбулася в Оксфордському центрі трансплантації і тривала вона 9 годин і 20 хвилин. Лише через 10 днів після успішної операції британка змогла покинути лікарню.

Жінка, яка отримала матку, народилася із синдромом Майєра-Рокітанського-Кюстера-Хаузера. Це дуже рідкісна хвороба, від якої страждає приблизно одна з 5 тисяч жінок. У цьому випадку в жінок недорозвинена піхва і недорозвинена або відсутня матка. Але яєчники цілі і, як і раніше, функціонують, при цьому вони виробляють яйцеклітини і жіночі гормони, що робить можливим зачаття за допомогою ЕКЗ.

Перш ніж отримати матку, жінка пройшла стимуляцію фертильності для виробництва яйцеклітин, за якими послідувала ін'єкція сперматозоїда для створення ембріонів. П'ять ембріонів досягли стадії бластоцисти, а це означає, що у жінки є хороші шанси народити дітей за допомогою ЕКЗ.

Тепер жінці необхідно буде вживати імунодепресанти протягом усієї майбутньої вагітності, щоб запобігти відторгненню донорського органу.

Перед тим, як провести пересадку матки, її видалили у сестри пацієнтки і ця операція тривала 8 годин і 12 хвилин.

Операція коштувала 25 тисяч фунтів стерлінгів і ці гроші надав благодійний фонд.

За словами лікарів, британка, яка отримала матку, дуже щаслива і почувається добре, а її матка функціонує ідеально.

Восени цього року лікарі планують провести другу трансплантацію матки іншій жінці і є ще 10 охочих на проведення такої операції. Але в цих випадках будуть використані матки як живих донорів, так і тих, у кого помер мозок.

Лікарі вважають, що трансплантація матки може допомогти жінкам, народженим без функціонуючого органу, а також тим, хто втратив орган через рак або інші хвороби, завагітніти і мати дітей.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.