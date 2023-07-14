Печінка в подарунок. Проведено першу в світі подвійну-пересадку органів за унікальною методикою

Зіткнувшись, здавалося б, із безвихідною ситуацією, лікарі поставили на кін усе, поклавшись на недавнє наукове дослідження, підсумком чого став порятунок двох життів і проведення унікальної у своєму роді операції.

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Адріана Родрігес, 31-річна мати з Беллінгема, штат Вашингтон, нещодавно перенесла революційну медичну процедуру, яка врятувала їй життя. Її історія незвичайна тим, що лікарі пересадили їй нове серце і печінку. Усе здається буденним, поки ви не дізнаєтеся, що її печінка була абсолютно здорова. Про унікальну операцію пише New Atlas.

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Через два тижні після того, як Адріана народила свою третю дитину, у неї трапилася екстрена медична ситуація, яка називається розшаруванням коронарної артерії — розривом головної артерії серця. Зазвичай такі розриви заживають самі по собі за допомогою ліків. На жаль, у випадку Адріани розрив призвів до важкої серцевої недостатності, яка не піддавалася стандартному лікуванню. У підсумку їй довелося вдатися до допомоги апарату, званого системою екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), який взяв на себе роботу серця і легень з перекачування крові і насичення її киснем. Ця ситуація була тимчасовим рішенням; кінцевою точкою мала стати пересадка серця.

Однак нещодавня вагітність ускладнила ситуацію. За словами доктора Шин Лін, кардіолога з Медичної школи Вашингтонського університету, ймовірність того, що організм Адріани відторгне нове серце, становила 99%. Це пов'язано з тим, що під час вагітності в організмі жінки виробляються антитіла проти чужорідних речовин, у цьому разі антигенів батька дитини. Ці антитіла не заподіють шкоди дитині, але в разі трансплантації вони, найімовірніше, стали б атакувати новий орган.

Зіткнувшись із величезною проблемою пошуку ідеально підходящого донора серця для подібної ситуації, в медичних колах званого "імунологічним близнюком", доктор Лін вирішив піти на безпрецедентний крок, надихнувшись результатами дослідження, проведеного 2021 року. Наукова праця, що послужила фундаментом рішення доктора, показала, що пацієнти, яким пересаджували і серце, і печінку, мають високий рівень захисту від відторгнення органів. Незважаючи на те що печінка Адріани була здорова, доктор Лін вважав, що її заміна може значно підвищити її шанси на прийняття нового серця.

Цей новий підхід було названо "пересадкою серця після печінки" (ПСПП-Д), де "Д" вказувало на роботу процедури за принципом "доміно", іншими словами — на конкретну послідовність пересадки органів. Унікальність методу полягала в тому, що здорову печінку Адріани пересаджували іншому пацієнту, який її потребував. Так, незвичайний крок потенційно рятував не одне, а два життя.

Доктор Джей Пал, кардіоторакальний хірург, який брав участь в операції, зізнався, що недоведеність цієї процедури викликала сумніви у команди. Однак, з огляду на безвихідні обставини, вони все ж вирішили діяти.

Складна хірургічна операція зайняла 17 годин. Пересадивши жінці нове серце і печінку, а також імплантувавши печінку іншому пацієнтові, команда лікарів затамувала подих, чекаючи, чи вдасться їхній сміливий план. На кону було поставлено все й одразу — від безцінного життя людини до лікарської кар'єри кожного лікаря, який брав участь в операції.

Час минав, організм Адріани опирався і виробляв антитіла, але агресивного відторгнення нових органів не фіксувалося. І ось нарешті, на превелике полегшення лікарів, через 65 днів після операції він уже не виробляв антитіл проти нових органів, що свідчило про успішність трансплантації.

Незважаючи на такий цікавий результат, команда зізнається, що не зовсім розуміє, чому процедура ППСП-Д виявилася успішною. Деніел Фішбейн, фахівець із серцевої недостатності з команди, наголошує на важливості розуміння "дива", що стоїть за процедурою, в надії на розробку майбутніх методів лікування, які могли б імітувати її ефект без необхідності використання справжнього органу і невизначеності з приводу результату операції.

Ця незвичайна і, по-своєму, революційна операція не тільки врятувала життя Адріані, а й відкрила нову главу в трансплантації органів. Вона дає промінь надії іншим пацієнтам, які опинилися в аналогічній ситуації, і відкриває шлях для інноваційних підходів до лікування в майбутньому. Однак важливо пам'ятати, що для розуміння і повторення успішного результату необхідні додаткові дослідження та аналіз успішно проведеної операції, перш ніж лікарі зможуть йти на такий ризикований крок знову.

А поки що історія Адріани залишається чудовим свідченням чудес медичної науки, сміливості лікарів, важливості наукових досліджень і мужності молодої матері, яка погодилася на подібну авантюру, всупереч усій невизначеності, щоб отримати шанс побачити дорослішання своїх трьох дітей.

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