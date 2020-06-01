В Украине увеличилось число регионов, не готовых к смягчению карантина
Смягчить карантин не готовы Киев и восемь областей
Украинская столица, а также восемь областей не соответствуют критериям Минздрава, которые позволяют начать постепенное ослабление карантина. Во всех регионах превышена инцидентность заболеваний коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
В частности, в список регионов, которые не могут начать ослабления попали Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. В этих регионах зафиксировано более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения.
"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", – отметили в Минздраве.
Для ослабления регион должен соответствовать трем критериям:
– инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
– загруженность мест в больницах должно быть менее 50%;
– проведение за последние 7 дней более 12 тестов на Covid-19 на 100 тысяч населения.
Отметим, по сравнению с 10 июня, ситуация ухудшилась в Киевской и Тернопольской областях.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 11 июня в Украине зарегистрировали самый большой с начала пандемии суточный показатель заболеваемости коронавирусом – 689 случаев. Всего лабораторно подтверждены 29 070 случаев Covid-19.
- По состоянию на утро 10 июня в Украине было зафиксировано 525 новых случая COVID-19.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица может вернуться к жестким ограничениям, если количество больных превысит 24 на 100 тыс. населения.