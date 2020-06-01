Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям, – Кличко

За последние пять дней показатель заболеваемости составляет 15 человек на 100 тыс. населения

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица может вернуться к жестким ограничениям, если количество больных превысит 24 на 100 тыс. населения.

Об этом Кличко сообщил на брифинге.

Кличко добавил, что уровень заболеваемости коронавирусом в столице за последние пять дней составляет 15 человек на 100 тыс. населения. Он заявил, что если за пять дней показатель достигнет 24 человек, в Киеве придется ужесточать карантин.

В столице диагноз COVID-19 подтвердили у 57 человек, 12 из них госпитализированы, остальные лечатся дома под присмотром врачей.

"Один случай за минувшие сутки – летальный. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. На сегодня в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – отметил он.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что из-за несоответствия показателю инцидентности в столице и шести областях смягчать карантин пока не будут.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине за минувшие сутки, 9 июня, выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом при рекордных 23 летальных исходах.