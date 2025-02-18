66-летняя Мадонна показала новую серию откровенных кадров (видео)

Звезда объявила о перезапуске своего культового трека. Ранее она порадовала фанатов новостью о свежем альбоме.

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66-летняя американская певица Мадонна опубликовала в Instagram видео без фильтров, на котором она катается по земле, одетая лишь в розовое платье, черные чулки до бедер и туфли на каблуках.

Звезда сцены также показала себя в классическом тренче Burberry и в очках.

В частности, Мэдж можно было увидеть, как она пишет слова "До свидания" и "Amore" на бланке.

"Bedtime Stories — релиз и винил скоро", — написала артистка, намекая на перезапуск своего трека.

"Bedtime Stories" — это также шестой студийный альбом Мадонны. Выпущен 25 октября 1994 года лейблами Sire и Warner Bros.

На видео бывшая жена Шона Пенна предстала с минимальным макияжем, демонстрируя свою естественную красоту.

Мадонна

Как раз накануне артистка сообщила фанатам о выходе новой пластинки. Она станет сиквелом десятого студийного альбома Мадонны под названием Confessions on a Dance Floor, который вышел 20 лет назад.

"Мой подарок ко Дню святого Валентина для всех моих поклонников — сообщить вам, что я вкладываю всю свою душу в новую музыку и с нетерпением жду момента, когда смогу поделиться ею с вами! Confessions Часть 2", — написала знаменитость.

Новый альбом Мэдж станет первым за более чем 5 лет. Последняя пластинка звезды — Madame X — вышла в 2019 году.

Напомним, Мадонна показала порцию откровенных фото.

Также Фокус писал о свидании Мадонны и Акима Морриса.