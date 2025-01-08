66-летнюю Мадонну заметили на свидании с юным бойфрендом (фото)

Рождественские праздники пара провела вместе. Об их отношениях известно с лета 2024 года.

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66-летнюю американскую певицу Мадонну заметили на свидании с 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка накануне прибыла в Нью-Йорк в сопровождении своего юного возлюбленного Акима Морриса на фоне слухов об их помолвке.

Мэдж прогуливалась по аэропорту Джона Кеннеди с Акимом, но было непонятно, носила ли она все еще кольцо, поскольку звезда была в перчатках.

Певица была одета в объемную пуховую куртку, пару шарфов и уютный свитер с принтом. К образу Мадонна добавила солнцезащитные очки и уложила свои светлые волосы в прическу.

Мадонна и Аким Моррис

Аким был так же тепло одет в анорак, надетый поверх худи, в сочетании с парой спортивных штанов и вязаной шапочкой.

На прошлой неделе 66-летняя королева поп-музыки спровоцировала слухи о помолвке, когда показала кольцо с бриллиантом на левой руке.

На фото в Instagram можно было увидеть Мадонну, которая держит украшение перед камерой, когда они с 28-летним Акимом шли бок о бок по коридору.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Об их отношениях известно с лета 2024 года. Пару видели, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения Медж.

Аким Моррис родился на Ямайке. Он получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время избранник Мадонны играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

Напомним, Мадонна отметила Рождество с родными.

Также Фокус писал об отдыхе Мадонны и Акима Морриса в Японии.