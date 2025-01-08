66-річну Мадонну помітили на побаченні з юним бойфрендом (фото)

Різдвяні свята пара провела разом. Про їхні стосунки відомо з літа 2024 року.

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66-річну американську співачку Мадонну помітили на побаченні з 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом. Про це пише Daily Mail.

Артистка напередодні прибула до Нью-Йорка в супроводі свого юного коханого Акіма Морріса на фоні чуток про їхні заручини.

Медж прогулювалася аеропортом Джона Кеннеді з Акімом, але було незрозуміло, чи вона все ще носила каблучку, оскільки зірка була в рукавичках.

Співачка була одягнена в об’ємну пухову куртку, пару шарфів і затишний светр з принтом. До образу Мадонна додала сонцезахисні окуляри та уклала своє світле волосся в зачіску.

Мадонна та Акім Морріс

Акім був так само тепло одягнений в анорак, одягнений поверх худі, у поєднанні з парою спортивних штанів і в’язаною шапочкою.

Минулого тижня 66-річна королева поп-музики спровокувала чутки про заручини, коли показала каблучку з діамантом на лівій руці.

На фото в Instagram можна було побачити Мадонну, яка тримає прикрасу перед камерою, коли вони з 28-річним Акімом йшли пліч-о-пліч коридором.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Про їхні стосунки відомо з літа 2024 року. Пару бачили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні 66-го дня народження Медж.

Акім Морріс народився на Ямайці. Він отримав ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу обранець Мадонни грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

Нагадаємо, Мадонна відзначила Різдво з рідними.

Також Фокус писав про відпочинок Мадонни та Акіма Морріса в Японії.