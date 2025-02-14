66-летняя Мадонна показалась с юным бойфрендом и объявила новость (фото, видео)

Артистка и Аким Моррис встречаются с 2024 года. Вместе с личной жизнью Мадонна активно занимается творчеством.

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66-летняя американская певица Мадонна поделилась романтическими кадрами со своим юным бойфрендом Акимом Моррисом, 28, и объявила новость. Видео в честь Дня влюбленных артистка опубликовала в Instagram.

Мэдж сообщила фанатам о выходе новой пластинки. Она станет сиквелом десятого студийного альбома артистки под названием Confessions on a Dance Floor, который вышел 20 лет назад.

"Мой подарок ко Дню святого Валентина для всех моих поклонников — сообщить вам, что я вкладываю всю свою душу в новую музыку и с нетерпением жду момента, когда смогу поделиться ею с вами! Confessions Часть 2", — отметила Мадонна.

На кадрах также появился юный избранник артистки. Звезда состоит в отношениях с 28-летним Акимом Моррисом.

Мэдж позировала в чулках и полупрозрачном топе.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Новый альбом знаменитости станет первым за более чем 5 лет. Последняя пластинка Мадонны — Madame X — вышла в 2019 году.

На видео также появились дети артистки.

Она родила свою дочь Лурдес, также известную как Лола Леон, 28, от фитнес-тренера Карлоса Леона, а затем сына Рокко Ричи, 24, от ее бывшего мужа Гая Ричи.

Мадонна

Мадонна также усыновила четырех детей из Малави — 19-летнего сына Дэвида Банду, 18-летнюю дочь Мерси Джеймс и 12-летних дочерей-близняшек Стеллу и Эстер.

Аким, бывший футболист, впервые встретил Мадонну в августе 2022 года, но их роман подтвердился почти через два года.

Напомним, 66-летняя Мадонна показала лицо без фильтров и макияжа.

Также Фокус писал о свидании Мадонны и Акима Морриса.