66-летняя Мадонна показала новую порцию откровенных фото

Певица вернулась из Японии и не скрывает своей радости от того, что находится дома.

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Американская певица Мадонна продолжает раздавать жару, по-прежнему радуя без малого 20 миллионов подписчиков в Instagram провокационными фото. В новой публикации Мэдж не стала себе изменять и показала себя во всей красе, устроив фотосессию в постели.

На цветных и черно-белых фото 66-летняя артистка позирует в черном кружевном прозрачном мини-платье и высоких лакированных сапогах. Она нарисовала стрелки и покрыла губы розовой помадой.

"Так здорово снова оказаться дома", – подписала звезда пост, намекнув на завершение своих каникул в Японии.

Мадонна демонстративно бросает вызов возрасту не только подобными снимками, но и образом жизни. Сейчас она встречается с мужчиной, который является сверстником ее старшей дочери Лурдес. Акимум Моррису тоже 28 лет, но это не помешало ему закрутить роман с суперзвездой. Правда, друзья артистки очень сомневаются в чистоте его чувств, подозревая его в меркантильности.

Аким, бывший игрок студенческой футбольной команды, впервые встретил Мадонну в августе 2022 года, хотя их роман был подтвержден только почти два года спустя. Певица опубликовала совместные фото с ним в соцсети в июле прошлого года, чем официально дала понять, что у них все серьезно.

В октябре 2024 года они расстались, но через несколько недель помирились.

Мэдж может похвастаться несколькими браками. С 1985 по 1989 год она была замужем за оскароносным Шоном Пенном. Несмотря на то, что их семейная жизнь была бурной и скандальной, после развода они остались хорошими друзьями. С 2000 по 2008 год певица в ее мужьях ходил британский режиссер Гай Ричи, от которого она родила сына Рокко и усыновила Дэвида Банду. В результате развода с ним звезда потеряла не менее $76 миллионов – сумма, включающая стоимость их загородного дома в Англии и паба в Западном Лондоне, которым они ранее совместно владели.

Мадонна отдохнула в Японии с детьми и любовником

В ходе сессии вопросов и ответов на YouTube два года назад Мадонну спросили о принятом ею решении, которое, "возможно", было не "лучшей идеей", и она ответила, упомянув "оба" брака. Между тем, Гай описал свой брак с Мадонной, сказав Details в 2011 году, что он "вошел в мыльную оперу и жил в ней довольно долгий период своей жизни".

"Это определенно не то, о чем я жалею. В конечном итоге этот опыт был очень позитивным. Я люблю детей, которые у нас получились", — добавил режиссер.

Ранее Фокус писал, что Мадонна поделилась провокационными кадрами рядом с "Папой Римским".