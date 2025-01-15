66-річна Мадонна показала нову порцію відвертих фото

Співачка повернулася з Японії і не приховує своєї радості від того, що перебуває вдома.

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Американська співачка Мадонна продовжує роздавати жару, як і раніше радуючи майже 20 мільйонів підписників в Instagram провокаційними фото. У новій публікації Медж не стала собі зраджувати і показала себе у всій красі, влаштувавши фотосесію в ліжку.

На кольорових і чорно-білих фото 66-річна артистка позує в чорній мереживній прозорій мінісукні та високих лакованих чоботях. Вона намалювала стрілки і покрила губи рожевою помадою.

"Так здорово знову опинитися вдома", — підписала зірка пост, натякнувши на завершення своїх канікул у Японії.

Мадонна демонстративно кидає виклик віку не тільки подібними знімками, а й способом життя. Зараз вона зустрічається з чоловіком, який є однолітком її старшої доньки Лурдес. Акімум Моррісу теж 28 років, але це не завадило йому закрутити роман із суперзіркою. Щоправда, друзі артистки дуже сумніваються в чистоті його почуттів, підозрюючи його в меркантильності.

Акім, колишній гравець студентської футбольної команди, уперше зустрів Мадонну в серпні 2022 року, хоча їхній роман був підтверджений тільки майже два роки потому. Співачка опублікувала спільні фото з ним у соцмережі в липні минулого року, чим офіційно дала зрозуміти, що в них усе серйозно.

У жовтні 2024 року вони розійшлися, але через кілька тижнів помирилися.

Медж може похвалитися кількома шлюбами. З 1985 по 1989 рік вона була одружена з оскароносним Шоном Пенном. Незважаючи на те, що їхнє сімейне життя було бурхливим і скандальним, після розлучення вони залишилися хорошими друзями. З 2000 по 2008 рік співачка в її чоловіках ходила з британським режисером Гаєм Річі, від якого вона народила сина Рокко і всиновила Девіда Банду. Унаслідок розлучення з ним зірка втратила щонайменше $76 мільйонів — сума, що охоплює вартість їхнього заміського будинку в Англії та пабу в Західному Лондоні, яким вони раніше спільно володіли.

Мадонна відпочила в Японії з дітьми та коханцем

Під час сесії запитань і відповідей на YouTube два роки тому Мадонну запитали про ухвалене нею рішення, яке, "можливо", було не "найкращою ідеєю", і вона відповіла, згадавши "обидва" шлюби. Тимчасом Гай описав свій шлюб з Мадонною, сказавши Details 2011 року, що він "увійшов у мильну оперу і жив у ній досить довгий період свого життя".

"Це безумовно не те, про що я шкодую. У кінцевому підсумку цей досвід був дуже позитивним. Я люблю дітей, які у нас вийшли", — додав режисер.

Раніше Фокус писав, що Мадонна поділилася провокаційними кадрами поруч із "Папою Римським".