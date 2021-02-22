“Плохие дороги”, хорошие фильмы. Украинское кино о Донбассе собирает награды за рубежом

Почему украинцы предпочитают смотреть комедии, но на фестивали отправляют депрессивные киноистории о войне на Донбассе.

В последнее время украинский кинематограф регулярно собирает престижные международные награды. Полнометражная антиутопия "Атлантида" (2019) Валентина Васяновича и дебютный документальный фильм Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" (2020) попали в лонг-лист "Оскара". Украинско-израильская короткометражка "Анна" Декеля Беренсона — в шорт-лист премии британской киноакадемии BAFTA. Дебютный полный метр Екатерины Горностай "Стоп-Земля" о подростках отобран на конкурс Берлинале, где в марте состоится его премьера в программе Generation 14plus.

Режиссер Васянович сделал два верных шага для покорения западной публики: обратился к злободневной тематике и нашел наиболее адекватную форму для ее восприятия — антиутопию. Это сработало!

Напомним, "Атлантида" в 2019 году получила второй по значимости приз на Венецианском фестивале в программе "Горизонты", а "Земля голубая, будто апельсин" отмечена наградой "За лучшую режиссуру" на американском форуме независимого кино "Сандэнс".

В 2020 году картина Натальи Ворожбит "Плохие дороги" (в украинский прокат выходит 18 марта), снятая ею по собственному сценарию, награждена в Венеции призом "За самый инновационный фильм".

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А в 2018 году трагикомедия "Донбасс" Сергея Лозницы отмечена в Каннах в программе "Особый взгляд".

Из шести упомянутых картин пять — о Донбассе.

Васянович так объясняет Фокусу обращение к этой тематике и жанру антиутопии: "Я хотел снять фильм на актуальную тему. Мне было интересно отрефлексировать на тему войны. Я написал сценарий, мы выиграли питчинг. Изначально фильм был про ситуацию здесь и сейчас. Начал его снимать в 2017 году. Хотел сделать историю про Мариуполь, про патриотов и сепаров. Но понял, что эта история мне не нравится: антагонист, протагонист — шаблонно. Я отправился в "поля", стал активно общаться с людьми, чтобы понять, что на самом деле там происходит. Потом меня эта история стала раздражать тем, что была нацелена исключительно на украинскую аудиторию, а зарубежные зрители не поймут, о чём там речь. Поэтому в какой-то момент я придумал этот трюк — прыгнуть в будущее".

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Режиссер сделал два верных шага для покорения западной публики: обратился к злободневной тематике и нашел наиболее адекватную форму для ее восприятия Западом. Напомним, время действия ленты — ­2025-й. Уже год, как Украина победила в войне на Донбассе, где произошли экологическая и экономическая катастрофы. Металлургические заводы закрываются новыми западными хозяевами. Главный герой фильма, ветеран АТО, водитель, страдает от посттравматического синдрома. Его спасает любовь девушки из миссии "Черный тюльпан", которая возвращает надежду, что выжженная войной душа главного героя и Донбасс воскреснут для полноценной жизни.

В 2017 году Васянович снял в художественном смысле более новаторский, по мнению критиков, фильм "Черный тюльпан" — о кризисе среднего возраста и инфантилизме киевского фотографа, но главные мировые кинофорумы ленту не заметили, чего не скажешь об "Атлантиде".

Женщины — наше всё

В документальной ленте Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" главная героиня, 36-летняя Анна, жительница Красногоровки, тянет на себе четверых детей: двух старших, сестер, и двух младших, братьев. Как мстительно говорит их бабушка: "Папа уехал в Канаду и не вернулся. В Украине детей воспитывают женщины". Они спасаются творчеством: снимают о войне и мире любительское кино.

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Мелодрама "Анна" рассказывает историю матери-одиночки Анны, которая воспитывает 16-летнюю дочь. Главная героиня работает на мясоперерабатывающем комбинате и мечтает о лучшей жизни. Жизнь Анны трудна и беспросветна, она отчаянно хочет все изменить. Внимание женщины привлекает реклама на радио, и она решает пойти на вечеринку для американцев, путешествующих в поисках любви. История эта вполне мирная и камерная, но, как гласит анонс, "Анна живет на охваченном войной востоке Украины". Эта картина — ироническое изображение туристических поездок иностранцев за невестами в Украину.

Драма Натальи Ворожбит "Плохие дороги" (премьера — 1 апреля) — взгляд на войну на Донбассе в пяти новеллах. Там показаны стратегии выживания женщин разного возраста в прифронтовой зоне — от школьниц, которые заводят романы с солдатами, до журналистки, попавшей в лапы военного-маньяка из ­ОРДЛО. Фильм талантливый, честный и жесткий.

Актуальность плюс талант

Остросатирическая трагикомедия Сергея Лозницы "Донбасс" тоже состоит из новелл, только их тринадцать. Это многослойная метафора всего, что связано с войной на Донбассе, включая имитацию ее последствий в коммерческих целях. В ключевой новелле изображается, как нанятые актеры разыгрывают в ОРДЛО жертв обстрела (центральный персонаж — известная комедийная актриса Тамара Яценко, легендарная театральная Проня Прокоповна). В финале актеров расстреливают, чтобы не отдать им гонорар. Фарс переходит в трагедию.

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Причины популярности донбасской тематики объясняет Фокусу Алик Шпилюк, председатель Украинского оскаровского комитета: "Здесь два аспекта. С одной стороны, донбасская тема — это то, что может заметить западный зритель. Другие проблемы, которые у нас есть (бедность и коррупция, например), до такой степени наши внутренние, что Запад это не сильно волнует. Но яркие, талантливые украинские художники не могут обойти эту тему, будь то Васянович, Лозница, Цилык или Ворожбит. Да, эти режиссеры затрагивают насущные, болезненные проблемы, а когда их талант коснулся такой актуальной темы, как Донбасс, их работы были отмечены вниманием и призами".

Ко всей этой россыпи наград одна только украинская картина "Племя" (2014) Мирослава Слабошпицкого о криминальных глухонемых подростках собрала мощный урожай международных наград: более 60 призов. Кстати, лента "Стоп-Земля", претендующая на призы Берлинале, — тоже о проблемах подростков, первой любви, сложностях взросления, только без кровавых разборок.

Любим посмеяться

Любопытно, что на внутреннем рынке (Фокус давал недавно 12 знаковых киногероев Украины) лидируют комедии, собирающие огромные кассы, такие как "Сумасшедшая свадьба" (2018) и "Дзидзьо Контрабас" (2017). А на мировой кинорынок мы поставляем депрессивные киноистории, связанные так или иначе с войной на Донбассе. Получается некий разрыв в восприятии: судя по кино, которое идет на экспорт, у нас в стране творится ад, а в наших топовых фильмах и сериалах для своих показана совсем другая жизнь, другие герои — забавные, лукавые, не забывающие о своей выгоде.

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Исключение из "экспортного варианта" — комедийный фильм "Мои мысли тихие" Антонио Лукича о матери, опекающей великовозрастного 25-летнего дитятю. Эту ленту с восторгом приняли страны бывшего Варшавского договора: на фестивале в Карловых Варах в секции East of West ("На Восток от Запада") "Мысли" получили Специальную премию жюри.