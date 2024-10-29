"На каждый товар будет свой покупец": Ани Лорак посмеялась над украинским языком (видео)

Во время интервью актеру Станиславу Ярушину Лорак случайно сказала слово на украинском языке. Россиянин сразу начал смеяться над этим, а затем шутку подхватила и певица.

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Певица-предательница Ани Лорак посмеялась над украинским языком во время разговора с российским актером, звездой сериала "Универ" Станиславом Ярушиным.

Так, во время общения Лорак случайно сказала украинское слово "покупець" вместо слова "купец" в известной российской пословице.

Ани Лорак и Станислав Ярушин

"Это о чем говорит? О том говорит, что на каждый товар будет свой "покупець", – сказала Ани Лорак.

Ярушин сразу отреагировал на ошибку и начал насмехаться над словом. Лорак тоже осознала, что сказала не то слово, и также начала смеяться.

Отметим, что Станислав Ярушин в 2022 году негативно высказывался об экономических санкциях, которые Запад ввел против РФ за то, что она начала полномасштабную войну против Украины.

"Меня, единственное, раздражает, что пытаются направить против страны, а в большинстве касается обычных граждан, которые то и не в курсе всего. Причем, парадокс в том, что эти санкции идут ответом и на запад, но они продолжают их штамповать", — написал он у себя в Instagram.

Ярушин о санкциях Фото: Скриншот

Позже, когда глава Кремля Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" на войну против Украины, Ярушин отреагировал на иммиграцию многих россиян из страны.

"Не дождетесь! Россия – это моя Родина, здесь моя семья, работа, друзья – у меня здесь все. Да, банально, все, что я сделал в своей жизни сейчас, я сделал именно здесь. А бежать куда-то, когда стало сложнее, я не намерен, я из Челябинска же, ну. Любые трудности – это возможности для роста", – заявил Ярушин.

Напомним, в сентябре Фокус писал, что Ани Лорак выходит замуж. Бойфренд украинской певицы, которая изменила Родине, Ани Лорак, Исаак Виджраку в день ее рождения признался артистке в любви.