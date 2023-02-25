Культурный фронт. Как поменялся эстрадный Олимп Украины за год войны

Кто-то из мастодонтов поп-музыки пока идет ко дну, а кто-то из звезд – на гребне волны.

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За год войны радикально поменялся украинский эстрадный Олимп. У всех артистов нет регулярных гастролей, пока ведутся боевые действия. Но кто-то из звезд уехал за границу, кто-то остался, для кого-то война поставила творчество на паузу, у некоторых, наоборот, спровоцировала всплеск активности, и как результат – регулярное представление на YouTube нового материала, набирающего миллионные просмотры. Зажглись вчера никому неведомые рэперы-звезды Скофка и Калуш, а буквально, казалось, незыблемые мастодонты национальной поп-музыки, такие как Олег Винник и Потап – исчезли с радаров. Но есть и те, кто, как Артем Пивоваров и Надя Дорофеева, остались на плаву и идут нормальным курсом.

Фокус разбирался, как изменился ландшафт украинской эстрады.

Мы уже писали о феноменальном успехе песни-гимна 28-летнего рэпера Skofka, посвященной служившему в рядах ВСУ и погибшему другу, которая на сегодня на YouTube набрала 33 млн просмотров. Завораживающе звучит припев в этой композиции:

"В небі чистому чути грім

В небі свист, але чути гімн…"

Что касается молодых рэперов, то с 2021 года и начала войны их дела пошли круто вверх – это касается и новичка Kalush, который выиграл Евровидение-2022 (кстати, еще в 2021 году совместный трек "Додому" Kalush и Skofka, где последний – автор музыки, набрал 58 млн просмотров).

[ + – ] Клип Skofka "Чути гімн"

На волне: Артем Пивоваров, Надя Дорофеева, Jerry Heil, Оля Полякова, alyona alyona

Удалось удержаться на плаву и 30-летним украинским поп-звездам: песня Артема Пивоварова "Думи" на стихи Тараса Шевченко в исполнении Артема и Нади Дорофеевой набрала на YouTube тоже рекордных 30 млн просмотров.

Композиция была создана в рамках авторского проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты". Для DOROFEEVA это первый релиз с начала полномасштабной войны. У баллады мощная гитарная аранжировка и яркая мелодия (это третья или четвертая музыкальная версия бессменного стихотворения Тараса Шевченко) – хит звучал отовсюду.

Артисты прокомментировали под клипом: "Мы знаем, что музыка обладает свойством лечить и исцелять. Мы знаем, что она — сила не только ментальная, но и физическая".

[ + – ] Клип Артема Пивоварова и Нади Дорофеевой на песню "Думи"

Надо сказать, что Пивоварову удалось вытащить из некоторого эстрадного небытия и другую украинскую звезду – Олю Полякову, вернувшуюся уже из-за границы.

Известно, что лирика не является коньком Оли, делавшей в своем творчестве упор на юмор еще с давнего хита "Шлепки". Когда она уже во время войны исполнила "Колискову" Мирослава Скорика, ролик набрал крайне скромные 18 тыс. просмотров. А вот баллада "Тішся" на стихи Леси Украинки в рамках того же проекта Пивоварова – взяла весьма достойные 7,1 млн.

[ + – ] Артем Пивоваров, Оля Полякова — "Тішся"

Александр Пономарев, популярность которого перед войной достигала критически низких отметок, выдвинулся в первый ряд благодаря своим патриотическим хитам, написанным в традиционной манере, но отвечающим духу времени. На первом месте среди таких его треков: "Україна переможе!", набравший 27 млн просмотров. Пономарев написал эту вещь через два месяца после вторжения РФ в Украину, собрав многих национальных звезд для ее исполнения: Михайла Хому (Дзидзьо), Тараса Тополю ("Антитела") и др.

Активность певицы и автора песен Jerry Heil с эмиграцией в Германию только увеличилась. Прославилась она ироничной "Охрана, отмена", но сейчас у нее в обойме – ряд ярких лирических хитов. Например, ее проникновенная #Мрія мощно сейчас ротируется на fm-станциях , а на YouTube набрала 7,8 млн просмотров.

[ + – ] Jerry Heil – #Мрія

Ее совместные треки с тоже уехавшей в Германию рэпершей alyona alyona "Рідні мої" и #KUPALA Kupala имеют те же высокие показатели. То есть, вынужденный отъезд украинских звезд за границу еще не значит их полного исчезновения из зоны внимания поклонников. Но именно так произошло с двумя крупнейшими украинскими артистами – Олегом Винником и Потапом. .

Олег Винник и Потап: за бортом

С 24 февраля 2022 года 49-летний Олег Винник исчез с радаров. Он не ведет социальные сети и не выходит на связь с поклонниками, не был замечен в проведении благотворительных концертов. Прошла информация, что Олег эмигрировал в Германию, где проходит лечение.

"Олег Винник пропал максимально. На его место, наверное, придут другие артисты, и закроют этот гештальт. Некоторые люди из его команды уже не работают с ним, потому что не с кем работать, нет артиста как такового. К сожалению, не могу сказать, что я знаю про состояние Олега Винника. Не имею на это морального права", — сказал ведущий Слава Демин, о чем писал Фокус.

Заметим, что популярность Олега Винника вспыхнула мгновенно в Украине в 2017 году. Считалось, что он был удачной заменой Стаса Михайлова: его песни тоже находили отклик у женщин 30+. Выросла армия поклонниц, называемых "волчицами" — по названию хита. Олег Винник многие песни свои перевел на украинский язык, всячески выражал поддержку родной стране.

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Надо сказать, что до появления в Украине Винник долгие годы жил и работал в Германии – пел в мюзиклах. Конечно, у него там остались связи. В его команде говорят, что сейчас артист не может выступать на сцене. Вернется, когда ему станет лучше. Что он записывает новые композиции, однако на сегодня ни одну из них в Сеть не выкладывал.

С рэпером и продюсером 41-летним Потапом произошла похожая история, только масштабное вторжение РФ 24 февраля застало его в Испании, где он отдыхал с женой – певицей Настей Каменских. Вернулся в Украину артист только в сентябре, признавшись, что за рубежом лечился от серьезного заболевания. По словам рэпера, он перенес COVID-19, после чего у него случился отит, а затем синдром Рэмзи-Ханта (паралич лица и нервов).

А ведь относительно недавно обе звезды, объединив усилия, записывали саундтрек "Найкращий день" для украинского комедийного фильма "Скажене весілля" (2018): лента стала национальным блокбастером, а песня – хитом, набравшим в YouTube 40 млн просмотров.

Потап сообщил, что не будет больше писать песен на русском языке, и вот буквально на днях выдал трек на украинском "Волонтер" — первый за время войны.

[ + – ] Потап, "Волонтер"

Трек "Волонтер" поднял волну хейта, вызвав скандал.

[ + – ] Пример хейта Потапа в сетях за трек "Волонтер"

Все дело – в содержании. "Давай, танцюй, мала. Дві ночі не спала. І дома не була. Ой, мама, не питай, з ким була, і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями. Я волонтерила", – поет артист.

Про волонтеров – актуально? Да. Но ошибка Потапа в том, что он свой несколько цинично-фривольный стиль применил к военно-патриотической тематике. Когда чуть больше года назад он в подобном стиле патриотично признался в любви к украинской столице в треке "Київ" – никакого негатива это не вызвало. Причем композиция была на русском языке.

Юная поросль выдает диссы на Путина

Кстати, можно заметить, что русский язык не исчез совсем из медиа-простора, связанного с отечественной музыкой. Например, украинский инфлюэнсер (от англ. influence — "влияние", блогер, имеющий обширную и лояльную аудиторию) Мишаня Огородник – рэпер и велосипедист (2 млн подписчиков) выдал "Дисс на Путина", который сейчас крайне популярен в украинских школах, а на YouTube трек набрал 700 тыс. просмотров. Почему? Там в доступной для подростков лаконичной форме пересказано все, что произошло с нами с момента вторжения РФ в Украину. Ситуация показана с двух сторон: в Украине и России.

"Геноцид зовут учением, вас совесть не грызет

А рейтинг Путина растет с момента русского вторжения

Сотни детей под завалами мрет, в Кремле концерт идет

Народ поет: Россия, вперед!"

[ + – ] Мишаня Огородник, "Дисс на Путина"

То есть, выскакивают наверх совершенно неизвестные молодые украинские артисты, именно из-за творчества, связанного с войной. Картина на вершине нашего эстрадного Олимпа продолжает меняться.