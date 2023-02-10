Евровидение-2023. Украина может снова победить, но уже случился скандал, связанный с политикой и войной
Украинцы TVORCHI убедительно обгоняют ближайшего соседа из Швеции по рейтингу букмекеров, но уже случился скандал с песней Чехии, в которой они поддержали Украину
Букмекеры уже составили рейтинг участников Евровидения-2023. Как и в прошлом году его возглавили артисты из Украины – это дуэт TVORCHI с песней Heart of Steel. Им дают сейчас 20% победы, а ближайшая к ним Швеция получила всего 10%, потом Финляндия – 7%. Но эти страны еще не представили своих исполнителей: на сегодня известна примерно треть всех участников. Ближайший к нам известный конкурент – Норвегия, занимающая 4-е место, это певица Алессандра с песней Queen of Kings (6%). На пятом месте Чехия (5%) – это группа Vesna с композицией My Sister's Crown — и вокруг этой песни в поддержку Украины бушует скандал.
Фокус разбирается в нюансах ситуации.
Почему в таком почете шведы и финны даже без заявленных звезд? Их артисты часто побеждали в этом конкурсе. А в Швеции вообще центр европейской поп-музыки (рока – в Великобритании) и там живет множество сонграйтеров (авторов песен), которые снабжают хитами не только этот конкурс, но даже звезд уровня Мадонны.
Пока еще рано подробно разбирать участников — в силу, того, что мы их не знаем. Уделим внимание тем участникам Евровидения 2023, кто уже известен в топ-5: Украина, Норвегия, Чехия.
Украина: сладкая парочка
Напомним, поп-дуэт TVORCHI из Тернополя позиционирует себя как исполнителей электронного фанка. TVORCHI – это композитор и аранжировщик Андрей Гуцуляк, а также темнокожий вокалист Джеффри Кенни.
"В Ливерпуле мы хотим показать, что украинская музыка — это не только фольклор, который показали Go_A и "Калуш", а это прогрессивная электронная музыка" –, задиристо сказали ребята.
Вместе эта пара, темный и белый, отпадно выглядят на сцене – как воплощенные девичьих грез.
По словам музыкантов, песня Heart Of Steel была написана в мае 2022 – под впечатлением борьбы "Азовцев". Идея, что у украинцев – стальное сердце, закаленное испытаниями войны. Но песня – не напрямую о войне, а о людях, которые находят в себе силы идти вперед, не сдаваться и в конечном итоге — побеждать.
"Иногда нужно отвести взгляд,
Иногда ты просто должен знать,
Когда поднимать средний палец вверх.
Жизнь — это просто игра
Но я играю – на победу".
Фокус советовал группе модернизировать до конкурса этот трек, чтобы он прозвучал на Евровидении 2023 более мощно. (Так и сделали когда-то Gо_A c композицией "Шум"). И это не праздные советы – ближайшие конкуренты украинских участников очень сильны.
Норвегия: королева королей
Норвегия сделала свой выбор – они тоже проводили конкурс. Победила на нем Alessandra с песней Queen Of Kings. Правда ли Alessandra королева королей?
Вещь оказалась крутой – густой электронный звук и просто-таки ударный припев. Вот этой динамики очень не хватает в треке украинского поп-дуэта.
Импонирует и то, что Alessandra – девушка атлетически развитая, практически Зена – королева воинов. И текст – весьма боевой, вероятно навеянный историей викингов: "Она — королева королей, обгоняющая ветер. Ничто на свете не помешает ее расправить крылья. Она разрушила свою клетку и выбросила ключи. Она станет воительницей Севера и Южных морей". В общем, всем мало не покажется.
Чехия: скандал с поддержкой Украины
Чешская группа Vesna представила свою песню My sister's crown ("Корона моей сестры") 29 января и сразу начался скандал. В треке в аллегорической форме представлена поддержка Украины. Но многим не понравилась неоднозначность идеи и образов. Тем не менее, 7 февраля чехи именно за эту композицию проголосовали на своем конкурсе, и она почти в три раза обогнала ближайшего у них конкурента – Pam Rabbit.
Композиция, конечно, на разрыв.
Впервые в истории страны чехи исполнят припев конкурсной песни на украинском языке:
"Сестро красива, ой ти сильна, хоробра, єдина, корона твоя".
А в куплете:
"Корона моєї сестри
Не знімайте її
Не знімайте її
Ніхто не має права це робити
Вона прекрасна
І самобутня
Вона сама собі королева
І вона це доведе".
В треке звучат также болгарский, английский и чешский языки.
Что тут неоднозначно.
- Клип сделан в виде сказки, где поссорились две сестры. Соорит их якобы — третья сила. Но это почти месседж российской пропаганды, которая во вторжении РФ винит Запад.
- Все участницы группы довольно странно одеты – в какую-то смесь чешско-украино-российских нарядов.
- В целом клип снят абсурдно-зловеще, но с элементами гротеска.
- Одна из солисток группы VESNA – россиянка Олеся Очеповская, которая играет в коллективе на клавишных. Она пришла в группу в 2018 году, но вроде бы выступает в соцсетях с поддержкой Украины.
В украинских сетях пошли сердитые комментарии.
"Что за ужас вы показали! Какие братские народы с Россией? Вы не имеете права выступать на Евро!!!"
"Это вообще наглость, использовать элементы украинской культуры, пока в группе есть представитель страны террориста".
И даже возникла идея запретить приезд группе на конкурс: "Евровидение происходит в Великобритании, но хозяева — Украина, просто запретить приезд – и все".
Солистки Vesna решили объяснить посыл своей песни в обращении, опубликованном в Twitter. По их словам, их цель — поддержать и отдать дань уважения близкой сестре, Украине. Поэтому спели на украинском и т.д. Можно полностью ознакомиться с их заявлением здесь.
Мое мнение. После премьеры вещь запретили в России и Беларуси – это симптоматично.
Кто фиолетовые парни в клипе – сложно сказать. Может, вообще власть? Они душат своими металлическими палками девушку в веночке. Очень сильный момент, когда девушка, вроде бы тоже олицетворяющая Украину, любуется на себя в зеркало, а откуда вдруг прямо на нее бросается фиолетовый монстр, производя шок – это реально напоминает момент начала войны. В аллегорической форме.
При всех неоднозначностях – в песне искренняя нота поддержки Украины, даже трогательная. Песня – щемящая, не смотря на условную клоунаду. От нее скорее хочется плакать, чем смеяться.
В этом году конкурс Евровидение 2023 будет проходить под лозунгом "Объединенные в музыке". На логотипе — сердца в национальных цветах Украины и Британии. По словам художника шоу Хулио Химеди, сценический дизайн основали на принципах "единства, праздника и сообщества". Он заметил: "Архитектура сцены черпает вдохновение из широких объятий, участников шоу и гостей со всего мира, которые открывают свои руки Украине. Я сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и, в частности, Ливерпулем. Начиная с музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".
В конкурсе примут участие 37 стран. Первый и второй полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13 мая 2023 года – в Ливерпуле, на родине "Битлз". Напомним, что, несмотря на победу украинской группы Kalush Orchestra с песней "Stefania" в прошлом году, конкурс Евровидение 2023 не стали проводить у нас в стране из-за войны с РФ. Второе место занял британец и было принято решение проводить "Евровидение" в Англии.Важно