Евровидение-2023. Украина может снова победить, но уже случился скандал, связанный с политикой и войной

Украинцы TVORCHI убедительно обгоняют ближайшего соседа из Швеции по рейтингу букмекеров, но уже случился скандал с песней Чехии, в которой они поддержали Украину

Related video

Букмекеры уже составили рейтинг участников Евровидения-2023. Как и в прошлом году его возглавили артисты из Украины – это дуэт TVORCHI с песней Heart of Steel. Им дают сейчас 20% победы, а ближайшая к ним Швеция получила всего 10%, потом Финляндия – 7%. Но эти страны еще не представили своих исполнителей: на сегодня известна примерно треть всех участников. Ближайший к нам известный конкурент – Норвегия, занимающая 4-е место, это певица Алессандра с песней Queen of Kings (6%). На пятом месте Чехия (5%) – это группа Vesna с композицией My Sister's Crown — и вокруг этой песни в поддержку Украины бушует скандал.

Фокус разбирается в нюансах ситуации.

[ + – ] Евровидение 2023. Рейтинг букмекеров

Почему в таком почете шведы и финны даже без заявленных звезд? Их артисты часто побеждали в этом конкурсе. А в Швеции вообще центр европейской поп-музыки (рока – в Великобритании) и там живет множество сонграйтеров (авторов песен), которые снабжают хитами не только этот конкурс, но даже звезд уровня Мадонны.

Пока еще рано подробно разбирать участников — в силу, того, что мы их не знаем. Уделим внимание тем участникам Евровидения 2023, кто уже известен в топ-5: Украина, Норвегия, Чехия.

Украина: сладкая парочка

Напомним, поп-дуэт TVORCHI из Тернополя позиционирует себя как исполнителей электронного фанка. TVORCHI – это композитор и аранжировщик Андрей Гуцуляк, а также темнокожий вокалист Джеффри Кенни.

"В Ливерпуле мы хотим показать, что украинская музыка — это не только фольклор, который показали Go_A и "Калуш", а это прогрессивная электронная музыка" –, задиристо сказали ребята.

Вместе эта пара, темный и белый, отпадно выглядят на сцене – как воплощенные девичьих грез.

По словам музыкантов, песня Heart Of Steel была написана в мае 2022 – под впечатлением борьбы "Азовцев". Идея, что у украинцев – стальное сердце, закаленное испытаниями войны. Но песня – не напрямую о войне, а о людях, которые находят в себе силы идти вперед, не сдаваться и в конечном итоге — побеждать.

"Иногда нужно отвести взгляд,

Иногда ты просто должен знать,

Когда поднимать средний палец вверх.

Жизнь — это просто игра

Но я играю – на победу".

Фокус советовал группе модернизировать до конкурса этот трек, чтобы он прозвучал на Евровидении 2023 более мощно. (Так и сделали когда-то Gо_A c композицией "Шум"). И это не праздные советы – ближайшие конкуренты украинских участников очень сильны.

[ + – ] TVORCHI с песней Heart of Steel представят Украину на Евровидении 2023

Норвегия: королева королей

Норвегия сделала свой выбор – они тоже проводили конкурс. Победила на нем Alessandra с песней Queen Of Kings. Правда ли Alessandra королева королей?

Вещь оказалась крутой – густой электронный звук и просто-таки ударный припев. Вот этой динамики очень не хватает в треке украинского поп-дуэта.

Импонирует и то, что Alessandra – девушка атлетически развитая, практически Зена – королева воинов. И текст – весьма боевой, вероятно навеянный историей викингов: "Она — королева королей, обгоняющая ветер. Ничто на свете не помешает ее расправить крылья. Она разрушила свою клетку и выбросила ключи. Она станет воительницей Севера и Южных морей". В общем, всем мало не покажется.

[ + – ] Alessandra с песней Queen Of Kings (Норвегия)

Чехия: скандал с поддержкой Украины

Чешская группа Vesna представила свою песню My sister's crown ("Корона моей сестры") 29 января и сразу начался скандал. В треке в аллегорической форме представлена поддержка Украины. Но многим не понравилась неоднозначность идеи и образов. Тем не менее, 7 февраля чехи именно за эту композицию проголосовали на своем конкурсе, и она почти в три раза обогнала ближайшего у них конкурента – Pam Rabbit.

Композиция, конечно, на разрыв.

Впервые в истории страны чехи исполнят припев конкурсной песни на украинском языке:

"Сестро красива, ой ти сильна, хоробра, єдина, корона твоя".

А в куплете:

"Корона моєї сестри

Не знімайте її

Не знімайте її

Ніхто не має права це робити

Вона прекрасна

І самобутня

Вона сама собі королева

І вона це доведе".

В треке звучат также болгарский, английский и чешский языки.

Что тут неоднозначно.

Клип сделан в виде сказки, где поссорились две сестры. Соорит их якобы — третья сила. Но это почти месседж российской пропаганды, которая во вторжении РФ винит Запад.

Все участницы группы довольно странно одеты – в какую-то смесь чешско-украино-российских нарядов.

В целом клип снят абсурдно-зловеще, но с элементами гротеска.

Одна из солисток группы VESNA – россиянка Олеся Очеповская, которая играет в коллективе на клавишных. Она пришла в группу в 2018 году, но вроде бы выступает в соцсетях с поддержкой Украины.

В украинских сетях пошли сердитые комментарии.

"Что за ужас вы показали! Какие братские народы с Россией? Вы не имеете права выступать на Евро!!!"

"Это вообще наглость, использовать элементы украинской культуры, пока в группе есть представитель страны террориста".

И даже возникла идея запретить приезд группе на конкурс: "Евровидение происходит в Великобритании, но хозяева — Украина, просто запретить приезд – и все".

Солистки Vesna решили объяснить посыл своей песни в обращении, опубликованном в Twitter. По их словам, их цель — поддержать и отдать дань уважения близкой сестре, Украине. Поэтому спели на украинском и т.д. Можно полностью ознакомиться с их заявлением здесь.

Мое мнение. После премьеры вещь запретили в России и Беларуси – это симптоматично.

Кто фиолетовые парни в клипе – сложно сказать. Может, вообще власть? Они душат своими металлическими палками девушку в веночке. Очень сильный момент, когда девушка, вроде бы тоже олицетворяющая Украину, любуется на себя в зеркало, а откуда вдруг прямо на нее бросается фиолетовый монстр, производя шок – это реально напоминает момент начала войны. В аллегорической форме.

При всех неоднозначностях – в песне искренняя нота поддержки Украины, даже трогательная. Песня – щемящая, не смотря на условную клоунаду. От нее скорее хочется плакать, чем смеяться.

[ + – ] Группа Vesna — My sister's crown (Чехия)

В этом году конкурс Евровидение 2023 будет проходить под лозунгом "Объединенные в музыке". На логотипе — сердца в национальных цветах Украины и Британии. По словам художника шоу Хулио Химеди, сценический дизайн основали на принципах "единства, праздника и сообщества". Он заметил: "Архитектура сцены черпает вдохновение из широких объятий, участников шоу и гостей со всего мира, которые открывают свои руки Украине. Я сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и, в частности, Ливерпулем. Начиная с музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".

[ + – ] Главный элемент логотипа Евровидения 2023

В конкурсе примут участие 37 стран. Первый и второй полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13 мая 2023 года – в Ливерпуле, на родине "Битлз". Напомним, что, несмотря на победу украинской группы Kalush Orchestra с песней "Stefania" в прошлом году, конкурс Евровидение 2023 не стали проводить у нас в стране из-за войны с РФ. Второе место занял британец и было принято решение проводить "Евровидение" в Англии.

Важно