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Культура

Хиты зимы 2023. Шакира мстит за измену на 300 млн, Игги Поп учит жизни, Måneskin сплетничают

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Шакира и ее экс-муж, футболист "Барселоны" Жерар Пике

Фокус подобрал для вас пять топовых исполнителей в разных жанрах, "зажегших" своими музыкальными видео зиму-2023.

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  • Шакира записала в январе дисс (понятие в рэпе, от disrespect — неуважение) своему бывшему – звезде испанского футбольного клуба "Барселона" Жерару Пике – этот клип занял первое место в YouTube Music Global Charts с 284 млн просмотров. Клип и история измены вызвали огромный резонанс в мире.
  • Продолжают рвать чаты поп-корейцы TXT.
  • Итальянские победители "Евровидения" Måneskin снова покорили планету хитом о сплетнях.
  • Канадский исполнитель The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе), рекордсмен хит-парадов, выпустил красивейший клип, где подозревает в измене свою девушку, исполняющую для него стриптиз.
  • 75-летний основатель панк-рока Игги Поп выдал новый – мудрый и уравновешенный альбом. Жаль, мы не услышали певца вживую – он должен был выступить в Киеве на фестивале этим летом, если бы не война.

Shakira — Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Клип Шакиры, выпущенный 12 января, набрал 284 млн просмотров, что позволило ему лидировать во множестве мировых хит-парадов: песня заняла первое место в 16 странах, в том числе в Billboard Hot Latin Songs и стала первым синглом Шакиры в десятке лучших — в американском Billboard Hot 100. История появления трека непроста.

Шакира летом 2022 года стала подозревать своего мужа – звезду "Барселоны" Жерара Пике в измене. Убедилась она в этом благодаря… исчезнувшему с кухни клубничному варенью – ее гражданский муж и отец двух их общих детей не любит это лакомство. Кто съел варенье?!

Летом Шакира и Жерар Пике расстались — после 12 лет совместной жизни. Шакира на эту тему заказала трек аргентинскому автору Bzrp (Bizarrap). Он в 2017 году сделал революционный переворот музыкальной индустрии Латинской Америки: соединил рэп и латино-поп. Bzrp записывал такие music sessions с разными артистами — и эти композиции набирали до полумиллиона просмотров.

Здесь Bzrp переплавил в танцевальный трек историю разъяренной, ревнующей звезды, поющей в студии: "Прости, я уже села на другой самолет. Больше не увидимся. Я должна была выбросить этого кота. Я стою двух 22-летних. Ты обменял Феррари на Твинго, ты обменял часы Rolex на Casio". Причем Шакира делает при этом характерные для рэперов движения — вошла в образ.

Про марки машины и часов – правда. Пике имел глупость публично ответить: "Casio долго служат". Зарубежные медиа отметили, что акции Casio упали после этой его реплики. Иногда лучше помолчать.

Shakira — Bzrp Music Sessions, Vol. 53

TXT — Sugar Rush Ride

Южнокорейский бойз-бэнд, группа TXT (Tomorrow X Together) – это новый тяжеловес k-pop, штурмующий мировые чаты с 2019 года. Альбомов у них пока два, второй — The Chaos Chapter: Freeze (2021) дебютировал под номером 5 в чарте Billboard 200.

Парням нужен был новый прорывной хит, и вот он есть: Sugar Rush Ride – история про сладость страсти набрала 10 миллионов за несколько дней.

В клипе по деревом, похожим на Дерево Душ из "Аватара", отплясывают пять корейских красавцев. На любой вкус: три с черными волосами, один – с белыми, один – с красными.

В середине песни имеются рэповские вставки – это то, что сделал к-pop: соединил американский хип-хоп с дэнсом, а то под распальцованных афроамериканцев с золотыми цепями и браслетами не больно-то потанцуешь.

В песне ребята обещают девушкам сплошную сладость от любви: "Сахарная лихорадка. Подойди ближе, давай поиграем еще – в моих венах полно сахара…"

Врут, конечно. Но делают это красиво.

TXT — Sugar Rush Ride

Måneskin — GOSSIP ft. Tom Morello

Победители "Евровидения-2021" — группа Måneskin — сразу стали любимцами и у нас, и в мире. Их даже сравнивают с ABBA, которой этот конкурс дал старт. В этих ребятах есть и вполне "сан-ремовская" доступность в сочетании с сатирическим то ли глэм-, то ли панк-роком. Замечательная смесь!

В этой вещи музыканты критикуют пристрастие людей к слухам: "Добро пожаловать в город лжи, где у всего есть цена. Глотай сплетни, пей, пока не подавишься, глотай сплетни, аж прожги себе горло".

Несмотря на сердитый текст, атмосфера в клипе Måneskin вполне веселая и даже карнавальная.

Måneskin — GOSSIP ft. Tom Morello

The Weeknd — Is There Someone Else?

31-летний канадский певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Макконен Тесфайе), некоторые треки которого посмотрело и послушало на YouTube более 2,1 млрд человек, выдал новую классную вещь. Несмотря на яркую мелодию, чудесную электронную аранжировку и мягкий, бархатный тембр голоса Тесфайе, его композиция — о ревности. А сюжет клипа забавен — на фоне текста.

Роскошная девушка для своего любимого устраивает домашний стриптиз. Старается. А он мучает себя только одним вопросом: "Делает ли она так хорошо еще кому-нибудь?".

The Weeknd поет: "У тебя есть кто-то еще или нет? Потому что я хочу быть рядом и не хочу уступать свое место другому".

Судя по всему, ему так и не удастся по-настоящему расслабиться.

The Weeknd — Is There Someone Else?

Iggy Pop — Comments

Отец панк-рока Iggy Pop уже давно стал воплощением не бунтарского духа, а артиста-философа. Еще с того хита Горана Бреговича In The Death Car, который Игги записал для фильма "Аризонская мечта" (1991) Кустурицы. Его баритон звучал отстраненно и загадочно, словно вокал Леонарда Коэна.

Так Игги звучит и на своем 19-м альбоме, вышедшем в январе — Every Loser.

75-летний рок-идол призвал для записи друзей-звезд из Red Hot Chili Peppers и Guns’n’Roses, чтобы и звук инструментов был идеальным. Он таковым и является. В записи нет никаких панковских шероховатостей. Но особенно сильный трек – лирическая баллада Comments с виртуозной и даже эстетской партией бас-гитары. Хотя сама баллада не такая уж и лирическая.

Игги дает девушке такие советы: "Я продал свое лицо Голливуду. Я хорошо себя чувствую и хорошо выгляжу. Продай ты свое лицо Голливуду. Это пойдет тебе на пользу".

Сарказм в каждом слове. Все-таки панк и в 75 – панк. Хоть теперь эстетствующий и вполне респектабельный.

Iggy Pop — Comments
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