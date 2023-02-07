В ожидании "Игры в кальмара-2". Топ-5 южнокорейских релизов, способных "снести крышу" (видео)

Фокус подобрал пять самых ярких южнокорейских релизов, способных конкурировать с "Игрой в кальмара".

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Рекордсмен Netflix культовый сериал "Игра в кальмара" (2021) вызвал прилив интереса к южнокорейскому контенту и желание его финансировать. Объявлен год премьеры второго сезона "Кальмара" – 2023, но без даты. В ожидании сиквела, Фокус предлагает вам посмотреть другие южнокорейские релизы, которые в чем-то походят на "Игру в кальмара": в них хватает жестокости, неслабые визуальные эффекты, внятная личная история и какой-то особый азиатский шарм – смесь сюжетной остроты с наивностью. В общем, к этому кино нужно привыкнуть, словно к азиатской кухне, но если уже распробовали – зайдет.

Чон-и / Jung Yi

Южная Корея, 2023 боевик, фантастика, военный

Премьера: 20 января

В ролях: Кан Су Ен, Ким Хен Джу, Рю Кен Су

События научно-фантастического фильма разворачиваются в 2194 году. Изменение климата сделало невозможной жизнь на планете, заставив человечество искать новое место обитания. Новым домом стал космос: люди создали новые технологии, с помощью которых смогли построить множество станций – от Земли до Луны. Однако вскоре несколько из них объявили о своей независимости, что привело к гражданской войне. Эти убежища были вынуждены перестроить экономику, полностью подчинив ее нуждам войны: постоянно готовить новых солдат и производить все больше нового смертоносного оружия. Одним из таких орудий стал боевой искусственный интеллект.

Самой перспективной из всех разработок оказался проект "Чон-И" — проект по созданию ИИ для идеального робота-убийцы, который разработчики решили сделать на основе воспоминаний лучшей женщины-солдата. Для ученой Юн Со Хен, это стало лишь началом личной трагедии: идеального солдата она "построила" на личности собственной матери, пожертвовавшей всем ради блага дочери и всего человечества. Но когда война закончилась, владельцы захотели использовать мозг матери Со Хен для создания домашних андроидов и секс-игрушек. Этого девушка не смогла стерпеть…

[ + – ] Новое корейское кино. Трейлер фильма "Чон-И "

Украденная личность / Unlocked

Южная Корея, 2023, триллер

Премьера: 17 февраля

В ролях: У Хи, Им Ши Ван, Ким Хи Вон, Пак Хо Сан

Фильм основан на романе японского писателя Акиры Сиги "Я только что уронила свой смартфон".

Женщина случайно потеряла телефон, который вроде бы вскоре нашли. Но что такое для современного человека смартфон? Это слепок его привычек, вкусов, это его контакты.

Жизнь женщины резко меняется из-за опасного незнакомца, который полностью переписал содержимое ее телефона, а так же научился его отслеживатью Цель этого странного типа – преследование.

К счастью, в компании по обслуживанию телефонов находится парень, который берется помочь девушке.

[ + – ] Новое корейское кино. Трейлер фильма "Украденная личность"

Такси делюкс 2 / Taxi Driver 2

Южная Корея, 2023, триллер, криминал

Премьера: 17 февраля

В ролях: Джэ-хун Ли, Исом, И-сон Ким

История о современных южнокорейских робин-гудах.

Компания "Радужный транспорт" продолжает свою незаконную деятельность – по наведению порядка в обществе, где попирается справедливость. Каждый сотрудник, работающий здесь, пережил серьезную потерю и столкнулся с тем, что правосудие не всегда может помочь восстановить справедливость.

Ким До-ги вместе со своими товарищами продолжают принимать заказы на восстановление справедливости. Однако не все проходит гладко…

[ + – ] Новое корейское кино. Трейлер фильма "Такси делюкс 2"

Убить Пок-Сун / Gil Boksun

Южная Корея, 2023, боевик, триллер, криминал

Премьера: 31 марта

В ролях: Чон До-ен, Соль Ген-гу, Ку Ге-хван

Картина о легендарной киллерше Пок-Сун. Она ведет двойную жизнь: примерная мать, воспитывающая дочь, и профессиональная убийца.

Незадолго до продления контракта с компанией, на которую она работала, героиня оказывается втянута в смертельный конфликт. Но Пок-Сун никогда не отступает.

Главную роль сыграла обладательница Серебряной ветви Канн – актриса Чон До-ен ("Большой куш").

[ + – ] Новое корейское кино. Трейлер фильма "Убить Пок-Сун"

Звук волшебства 2 / Annarasumanara 2

Южная Корея, 2022-2023, драма, мюзикл, фэнтези

Премьера: весна 2023

В ролях: Чи Чхан-ук, Чхве Сон-ын, Хван Ин-еп, Лиза Ямада, Чейз И

"Звуки волшебства" основаны на вебтуне — популярном цифровом комиксе, разработанном специально для чтения на телефоне. Дата второго сезона пока точно неизвестна, но можно познакомиться с первым.

По сюжету старшекласснице Юн А-и пришлось рано повзрослеть: отец сбежал из дома, скрываясь от коллекторов, а следом исчезла и мать.

Девушке пришлось искать случайные подработки и заботиться о младшей сестре. Юн А-и учится на отлично и мечтает устроиться на нормальную работу, чтобы вылезти из финансовой пропасти. Однажды, погнавшись за улетающей купюрой, она встречает в заброшенном парке развлечений загадочного фокусника, который дает ей феерическое представление. Девушка потрясена…

Картина с сюжетом наподобие "Золушки", но с размахом и городскими реалиями: каждому хочется иметь в распоряжении такого волшебника и его чудеса, но вдруг на колдуна падает подозрение, что он – маньяк, орудующий в мегаполисе.

[ + – ] Новое корейское кино. Трейлер фильма "Звук волшебства"

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