Чекаючи на "Гру в кальмара 2". Топ 5 південнокорейських релізів, здатних "знести дах" (відео)

Фокус підібрав п'ять найяскравіших південнокорейських релізів, здатних конкурувати з "Грою в кальмара".

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Рекордсмен Netflix, культовий серіал "Гра в кальмара" (2021) викликав приплив інтересу до південнокорейського контенту й бажання його фінансувати. Оголошено рік прем'єри другого сезону "Кальмара" — 2023, але без дати. В очікуванні сиквелу, Фокус пропонує вам подивитися інші південнокорейські релізи, які в чомусь схожі на "Гру в кальмара": у них вистачає жорстокості, неслабкі візуальні ефекти, виразна особиста історія та якийсь особливий азійський шарм — суміш сюжетної гостроти з наївністю. Загалом до цього кіно потрібно звикнути, немов до азійської кухні, але якщо вже розсмакували — зайде.

JUNG_E

Південна Корея, 2023 бойовик, фантастика, військовий

Прем'єра: 20 січня

У ролях: Кан Су Ен, Кім Хен Джу, Рю Кен Су

Події науково-фантастичного фільму розгортаються у 2194 році. Зміна клімату унеможливила життя на планеті, змусивши людство шукати нове місце проживання. Новим домом став космос: люди створили нові технології, за допомогою яких змогли збудувати безліч станцій — від Землі до Місяця. Проте невдовзі кілька з них оголосили про свою незалежність, що призвело до громадянської війни. Ці притулки були змушені перебудувати економіку, повністю підкоривши її потребам війни: постійно готувати нових солдатів і виробляти дедалі більше нової смертоносної зброї. Одним із таких знарядь став бойовий штучний інтелект.

Найперспективнішою з усіх розробок виявився проєкт JUNG_E — проєкт зі створення ШІ для ідеального робота-вбивці, який розробники вирішили зробити на основі спогадів найкращої жінки-солдата. Для вченої Юн Со Хен, це стало лише початком особистої трагедії: ідеального солдата вона "збудувала" на особистості власної матері, яка пожертвувала всім заради добра дочки та всього людства. Але коли війна закінчилася, власники захотіли використати мозок матері Со Хен для створення домашніх андроїдів і секс-іграшок. Цього дівчина не змогла стерпіти.

[ + – ] Нове корейське кіно. Трейлери фильму JUNG_E

"Вкрадена особистість"/Unlocked

Південна Корея, 2023, трилер

Прем'єра: 17 лютого

У ролях: У Хі, Їм Ши Ван, Кім Хі Вон, Пак Хо Сан

Фільм заснований на романі японського письменника Акіри Сіги "Я щойно впустила свій смартфон".

Жінка випадково втратила телефон, який начебто незабаром знайшли. Але що таке смартфон для сучасної людини? Це зліпок його звичок, уподобань, це його контакти.

Життя жінки різко змінюється через небезпечного незнайомця, який повністю переписав вміст її телефону, а також навчився його відстежувати. Мета цього дивного типа — переслідування.

На щастя, у компанії з обслуговування телефонів знаходиться хлопець, котрий береться допомогти дівчині.

[ + – ] Нове корейське кіно. Трейлер фільму "Вкрадена особистість"

"Таксист 2"/Taxi Driver 2

Південна Корея, 2023, трилер, кримінал

Прем'єра: 17 лютого

У ролях: Дже-хун Лі, Ісом, І-сон Кім

Історія про сучасних південнокорейських робін-гудів.

Компанія "Райдужний транспорт" продовжує свою незаконну діяльність — із наведення порядку в суспільстві, де зневажається справедливість. Кожен співробітник, який тут працює, пережив серйозну втрату й зіткнувся з тим, що правосуддя не завжди може допомогти відновити справедливість.

Кім Догі разом зі своїми товаришами продовжують приймати замовлення на відновлення справедливості. Однак не все проходить гладко.

[ + – ] Нове корейське кіно. Трейлери фильму "Таксист 2".

"Убити Пок-Сун"/Gil Boksun

Південна Корея, 2023, бойовик, трилер, кримінал

Прем'єра: 31 березня

У ролях: Чон До-ен, Сіль Ген-гу, Ку Ге-хван

Стрічка про легендарну кілерку Пок-Сун. Вона веде подвійне життя: зразкова мати, яка виховує дочку, та професійна вбивця.

Незадовго до продовження контракту з компанією, на яку вона працювала, героїня виявляється втягнута в смертельний конфлікт. Але Пок-Сун ніколи не відступає.

Головну роль зіграла володарка Срібної гілки Канн — акторка Чон До-ен ("Великий куш").

[ + – ] Нове корейське кіно. Трейлери фільму "Вбити Пок-Сун".

"Звук магії 2"/Annarasumanara 2

Південна Корея, 2022-2023, драма, мюзикл, фентезі

Прем'єра: весна 2023

У ролях: Чі Чхан-ук, Чхве Сон-ин, Хван Ін-еп, Ліза Ямада, Чейз І

"Звуки магії" засновані на вебтуні — популярному цифровому коміксі, розробленому спеціально для читання на телефоні. Дата другого сезону поки що точно невідома, але можна ознайомитися з першим.

За сюжетом, старшокласниці Юн А-і довелося рано подорослішати: батько втік із дому, ховаючись від колекторів, а потім зникла й мати.

Дівчині довелося шукати випадкові підробітки та дбати про молодшу сестру. Юн А-і вчиться чудово та мріє влаштуватися на нормальну роботу, щоб вилізти з фінансової прірви. Якось, погнавшись за купюрою, що відлітає, вона зустрічає в покинутому парку розваг загадкового фокусника, який дає їй феєричну виставу. Дівчина вражена.

Стрічка із сюжетом на кшталт "Попелюшки", але з розмахом і міськими реаліями: кожному хочеться мати в розпорядженні такого чарівника та його дива, але раптом на чаклуна падає підозра, що він — маніяк, який орудує в мегаполісі.

[ + – ] Нове корейське кіно. Трейлер фільму "Звук магії".

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