Хіти зими 2023. Шакіра мститься за зраду на 300 млн, Іггі Поп вчить життя, Måneskin пліткують

Фокус підібрав для вас п'ять топових виконавців у різних жанрах, які "запалили" своїми музичними відео зиму-2023.

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Шакіра записала в січні діс (поняття в репі, від disrespect — неповага) своєму колишньому — зірці іспанського футбольного клубу "Барселона" Жерару Піке — цей кліп посів перше місце в YouTube Music Global Charts із 284 млн переглядів. Кліп та історія зради викликали величезний резонанс у світі.

Продовжують рвати чати поп-корейці TXT.

Італійські переможці "Євробачення" Måneskin знову підкорили планету хітом про плітки.

Канадський виконавець The Weeknd (Ейбел Макконен Тесфає), рекордсмен хіт-парадів, випустив красивий кліп, де підозрює у зраді свою дівчину, яка виконує для нього стриптиз.

75-річний засновник панк-року Іґґі Поп видав новий — мудрий і врівноважений альбом. Шкода, ми не почули співака наживо — він мав виступити у Києві на фестивалі цього літа, якби не війна.

Shakira — Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Кліп Шакіри, випущений 12 січня, набрав 284 млн переглядів, що дозволило йому лідирувати в багатьох світових хіт-парадах: пісня посіла перше місце в 16 країнах, зокрема в Billboard Hot Latin Songs і стала першим синглом Шакіри в десятці найкращих — в американському Billboard Hot 100. Історія появи треку непроста.

Шакіра влітку 2022 року почала підозрювати свого чоловіка — зірку "Барселони" Жерара Піке у зраді. Переконалася вона в цьому завдяки… полуничному варенню, що зникло з кухні — її цивільний чоловік і батько двох їхніх спільних дітей не люблять ці ласощі. Хто з'їв варення?!

Влітку Шакіра та Жерар Піке розлучилися — після 12 років спільного життя. Шакіра на цю тему замовила трек аргентинському автору Bzrp (Bizarrap). Він у 2017 році здійснив революційний переворот музичної індустрії Латинської Америки: поєднав реп і латино-поп. Bzrp записував такі music sessions з різними артистами — і ці композиції набирали до півмільйона переглядів.

Тут Bzrp переплавив у танцювальний трек історію розлютованої, ревнивої зірки, яка співає у студії: "Пробач, я вже сіла на інший літак. Більше не побачимося. Я повинна була викинути цього кота. Я вартую двох 22-річних. Ти обміняв Феррарі на Твінго, ти обміняв годинник Rolex на Casio". Причому Шакіра робить при цьому характерні для реперів рухи — увійшла в образ.

Про марки машини та годинника — правда. Піке мав дурість публічно відповісти: "Casio довго служать". Закордонні медіа зазначили, що акції Casio впали після цієї репліки. Іноді краще помовчати.

[ + – ] Shakira — Bzrp Music Sessions, Vol. 53

TXT — Sugar Rush Ride

Південнокорейський бойз-бенд, група TXT (Tomorrow X Together) — це новий важкоатлет k-pop, що штурмує світові чати з 2019 року. Альбомів у них поки що два, другий — The Chaos Chapter: Freeze (2021) дебютував під номером 5 у чарті Billboard 200.

Хлопцям потрібен був новий проривний хіт, і ось він є: Sugar Rush Ride — історія про насолоду пристрасті набрала 10 мільйонів за кілька днів.

У кліпі під деревом, схожому на Дерево Душ з "Аватара", танцюють п'ять корейських красенів. На будь-який смак: три з чорним волоссям, один — з білим, один — з червоним.

У середині пісні є реповські вставки — це те, що зробив k-pop: поєднав американський хіп-хоп із денсом, а то під розпалених афроамериканців із золотими ланцюгами та браслетами не дуже потанцюєш.

У пісні хлопці обіцяють дівчатам суцільну насолоду від кохання: "Цукрова лихоманка. Підійди ближче, давай пограємося ще — у моїх венах повно цукру…"

Брешуть, звичайно. Але роблять це чудово.

[ + – ] TXT — Sugar Rush Ride

Måneskin — GOSSIP ft. Tom Morello

Переможці "Євробачення-2021" — гурт Måneskin — відразу стали улюбленцями й у нас, й у світі. Їх навіть порівнюють з ABBA, якій цей конкурс дав старт. У цієї компанії є і цілком "сан-ремівська" доступність у поєднанні із сатиричним чи то глем-, чи то панк-роком. Чудова суміш!

У цій речі музиканти критикують пристрасть людей до чуток: "Ласкаво просимо в місто брехні, де все має ціну. Ковтай плітки, пий, поки не подавишся, ковтай плітки, аж пропали собі горло".

Незважаючи на сердитий текст, атмосфера в кліпі Måneskin цілком весела та навіть карнавальна.

[ + – ] Måneskin — GOSSIP ft. Tom Morello

The Weeknd — Is There Someone Else?

31-річний канадський співак The Weeknd (справжнє ім'я — Ейбел Макконен Тесфає), деякі треки якого переглянуло та послухало на YouTube понад 2,1 млрд людей, видав нову класну річ. Незважаючи на яскраву мелодію, чудове електронне аранжування та м'який, оксамитовий тембр голосу Тесфає, його композиція про ревнощі. А сюжет кліпу смішний — на тлі тексту.

Розкішна дівчина для свого коханого влаштовує домашній стриптиз. Намагається. А він мучить себе лише одним питанням: "Чи робить вона так добре ще комусь?".

The Weeknd співає: "У тебе є хтось ще чи ні? Тому що я хочу бути поряд і не хочу поступатися своїм місцем іншому".

Зважаючи на все, йому так і не вдасться по-справжньому розслабитися.

[ + – ] The Weeknd — Is There Someone Else?

Iggy Pop — Comments

Батько панк-року Iggy Pop уже давно став втіленням не бунтарського духу, а артиста-філософа. Ще з того хіта Горана Бреговича In The Death Car, який Іґґі записав для фільму "Аризонська мрія" (1991) Кустуриці. Його баритон звучав відсторонено і загадково, наче вокал Леонарда Коена.

Так Іґґі звучить і на своєму 19-му альбомі, який вийшов у січні — Every Loser.

75-річний рок-ідол закликав для запису друзів-зірок із Red Hot Chili Peppers і Guns'n'Roses, щоб і звук інструментів був ідеальним. Він є таким і є. У записі немає жодних панківських шорсткостей. Але особливо сильний трек — лірична балада Comments із віртуозною та навіть естетською партією бас-гітари. Хоча сама балада не така вже й лірична.

Іґґі дає дівчині такі поради: "Я продав своє обличчя Голлівуду. Я добре почуваюся і добре виглядаю. Продай ти своє обличчя Голлівуду. Це піде тобі на користь".

Сарказм у кожному слові. Все-таки панк і в 75 — панк. Хоч тепер естетичний і цілком респектабельний.

[ + – ] Iggy Pop — Comments

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