Євробачення-2023. Україна може знову перемогти, але вже стався скандал, пов'язаний із політикою та війною
Українці TVORCHI переконливо обганяють найближчого сусіда зі Швеції за рейтингом букмекерів, але вже стався скандал із піснею Чехії, де вони підтримали Україну
Букмекери вже склали рейтинг учасників Євробачення-2023. Як і минулого року його очолили артисти з України – це дует TVORCHI із піснею Heart of Steel. Їм дають зараз 20% перемоги, а найближча до них Швеція здобула лише 10%, потім Фінляндія – 7%. Але ці країни ще не представили своїх виконавців: на сьогодні відома приблизно третина всіх учасників. Найближчий до нас відомий конкурент — Норвегія, яка займає 4-е місце, це співачка Алессандра з піснею Queen of Kings (6%). На п'ятому місці Чехія (5%) – це гурт Vesna з композицією My Sister's Crown — і навколо цієї пісні на підтримку України вирує скандал.
Фокус розбирається з нюансами ситуації.
Чому в такій пошані шведи та фіни навіть без заявлених зірок? Їхні артисти часто перемагали у цьому конкурсі. А у Швеції взагалі центр європейської попмузики (року – у Великій Британії) і там живе безліч сонграйтерів (авторів пісень), які постачають хітами не лише цей конкурс, а й навіть зірок рівня Мадонни.
Поки що рано докладно розбирати учасників — через те, що ми їх не знаємо. Приділимо увагу тим учасникам Євробачення 2023 року, хто вже відомий у топ-5: Україна, Норвегія, Чехія.
Україна: солодка парочка
Нагадаємо, попдует TVORCHI із Тернополя позиціонує себе як виконавців електронного фанку. TVORCHI – це композитор та аранжувальник Андрій Гуцуляк, а також темношкірий вокаліст Джеффрі Кенні.
"У Ліверпулі ми хочемо показати, що українська музика — це не тільки фольклор, який показали Go_A і "Калуш", а це прогресивна електронна музика" - зауважили хлопці.
Разом ця пара, темний і білий, виступає на сцені – як втілені дівочих мрій.
За словами музикантів, пісню Heart Of Steel було написано у травні 2022 – під враженням боротьби "Азовців". Ідея, що в українців – сталеве серце, загартоване випробуваннями війни. Але пісня – не безпосередньо про війну, а про людей, які знаходять у собі сили йти вперед, не здаватися і зрештою перемагати.
"Іноді потрібно відвести погляд,
Іноді ти просто маєш знати,
Коли піднімати середній палець догори.
Життя — це просто гра
Але я граю – на перемогу”.
Фокус радив групі модернізувати до конкурсу цей трек, щоб він прозвучав на Євробаченні 2023 року потужніше. (Так і зробили колись Gо_A з композицією "Шум"). І це не пусті поради – найближчі конкуренти українських учасників дуже сильні.
Норвегія: королева королів
Норвегія зробила свій вибір – вони також проводили конкурс. Перемогла на ньому Alessandra із піснею Queen Of Kings. Чи правда Alessandra королева королів?
Річ виявилася крутою — густий електронний звук і ударний приспів. Ось цієї динаміки дуже не вистачає у треку українського попдуету.
Імпонує і те, що Alessandra – атлетично розвинена дівчина, практично Зена – королева воїнів. І текст — дуже бойовий, ймовірно, навіяний історією вікінгів: "Вона — королева королів, яка обганяє вітер. Ніщо на світі не завадить їй розправити крила. Вона зруйнувала свою клітку і викинула ключі. Вона стане воїнкою Півночі та Південних морів". Загалом усім мало не покажеться.
Чехія: скандал із підтримкою України
Чеський гурт Vesna представив свою пісню My sister's crown ("Корона моєї сестри") 29 січня і одразу розпочався скандал. У треку в алегоричній формі представлено підтримку України. Але багатьом не сподобалася неоднозначність ідеї та образів. А проте, 7 лютого чехи саме за цю композицію проголосували на своєму конкурсі, і вона майже втричі випередила найближчого конкурента – Pam Rabbit.
Композиція, звісно, на розрив.
Вперше в історії країни чехи виконають приспів конкурсної пісні українською мовою:
"Сестро красива, ой ти сильна, хоробра, єдина, корона твоя".
А в куплеті:
"Корона моєї сестри
Не знімайте її
Не знімайте її
Ніхто не має права це робити
Вона прекрасна
І самобутня
Вона сама собі королева
І вона це доведе”.
У треку звучать також болгарська, англійська та чеська мови.
Що тут неоднозначне.
- Кліп зроблений у вигляді казки, де посварилися дві сестри. Спокушає їх нібито — третя сила. Але це майже меседж російської пропаганди, яка у вторгненні РФ звинувачує Захід.
- Усі учасниці групи досить дивно одягнені – в якусь суміш чесько-українсько-російського вбрання.
- Загалом кліп знято абсурдно-зловіще, але з елементами гротеску.
- Одна із солісток гурту VESNA – росіянка Олеся Очеповська, яка грає в колективі на клавішних. Вона прийшла до групи у 2018 році, але начебто виступає у соцмережах з підтримкою України.
В українських мережах пішли сердиті коментарі.
"Що за жах ви показали! Які братні народи з Росією? Ви не маєте права виступати на Євро!"
"Це взагалі нахабство використовувати елементи української культури, поки в групі є представник країни терориста".
І навіть виникла ідея заборонити приїзд групі на конкурс: "Євробачення відбувається у Великій Британії, але господарі — Україна, просто заборонити приїзд – і все".
Солістки Vesna вирішили пояснити посилання своєї пісні в зверненні, опублікованому в Twitter. За їхніми словами, їхня мета — підтримати та віддати шану близькій сестрі, Україні. Тому заспівали українською і т.д. Можна повністю ознайомитися з їхньою заявою тут.
Моя думка. Після прем'єри річ заборонили у Росії та Білорусі – це симптоматично.
Хто фіолетові хлопці у кліпі – важко сказати. Може, взагалі влада? Вони душать своїми металевими палицями дівчину у віночку. Дуже сильний момент, коли дівчина, яка начебто теж уособлює Україну, милується на себе в дзеркало, а звідки раптом прямо на неї кидається фіолетовий монстр, шокуючи – це реально нагадує момент початку війни. В алегоричній формі.
За всіх неоднозначностей – у пісні щира нота підтримки України, навіть зворушлива. Пісня – щемна, незважаючи на умовну клоунаду. Від неї скоріше хочеться плакати, аніж сміятися.
Цього року конкурс "Євробачення 2023" проходитиме під гаслом "Об'єднані в музиці". На логотипі — серця у національних кольорах України та Британії. За словами художника шоу Хуліо Хімеді, сценічний дизайн заснували на принципах "єдності, свята та спільноти". Він зауважив: "Архітектура сцени черпає натхнення з широких обіймів, учасників шоу та гостей з усього світу, які відкривають свої руки Україні. Я зосередився на культурних аспектах та подібності між Україною, Великою Британією та, зокрема, Ліверпулем. Починаючи з музики, танцю та мистецтва до архітектури та поезії".
У конкурсі візьмуть участь 37 країн. Перший та другий півфінали відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня 2023 року – у Ліверпулі, на батьківщині "Бітлз". Нагадаємо, що, незважаючи на перемогу українського гурту Kalush Orchestra з піснею "Stefania" минулого року, конкурс Євробачення 2023 не стали проводити у нас у країні через війну з РФ. Друге місце зайняв британець і було ухвалено рішення проводити "Євробачення" в Англії.Важливо