Нацвiдбір "Євробачення" виграли TVORCHI. Що зробити з їх Heart Of Steel для перемоги у Ліверпулі

TVORCHI виграли Нацвідбір "Євробачення-2023" у сильних конкурентів, але для перемоги в європейському конкурсі пісню дуету ще потрібно дотиснути – має об'єктивні недоліки.

Поп-дует із Тернополя TVORCHI виграв Нацвідбір "Євробачення-2023" із яскравою електронною композицією Heart Of Steel ("Сталеве серце"). Група отримала 9 балів із 10 можливих від журі, а глядачі дали колективу 10 балів із 10. Переконлива перемога! У журі були Тарас Тополя ("Антитіла"), Джамала та Юлія Саніна (The Hardkiss). Остання похвалила трек переможців, але звернула увагу на недоліки пісні. Фокус дає свої рекомендації, як їх виправити до виступу у Великій Британії.

На YouTube трек найближчого конкурента переможців – співачка KRUTЬ (2-е місце) із зворушливою піснею "Колискова" набрала 194 тис. переглядів, а Jerry Heil (3-е місце) із непростою баладою в етнічному стилі When God shut the door – 250 тис. переглядів, тоді як пісня TVORCHI Heart Of Steel отримала вчетверо більше — 837 тис. Отже, перевага абсолютна!

Усі троє брали участь у Нацвідборі-2020. І всі виглядають сьогодні набагато переконливішими. Тоді помітними виконавськими вадами всієї трійці було те, що молоді артисти домагалися класного звучання в кліпах, але наживо співали вкрай невпевнено через недостатній досвід. Тому й переміг гурт Gо_A, який виступав до того вже 10 років. Сьогодні у поп-дуету TVORCHI виконавська майстерність на сцені досягла високого рівня.

Хто такі TVORCHI?

TVORCHI – поп-група, заснована в 2018 році композитором та аранжувальником Андрієм Гуцуляком і темношкірим вокалістом Джеффрі Кенні. Андрій Гуцуляк народився у селі Вільховець, батьківщина Джеффрі Кенні – Нігерія. Він із мажорів – із сім'ї забезпеченого нігерійського військового, у нього навіть був особистий охоронець. Хлопець поїхав на навчання в Україну, щоб стати самостійним.

У 2018 році хлопці познайомилися так: Андрій підійшов до нігерійця навулиці, щоб поспілкуватися і підтягнути свій рівень англійської. Андрій ляснув Джеффрі по плечу. Той подумав: "О ні, тільки не знову", вирішивши, що цей тип починає бійку. Джеффрі намагався уникати жорстких зіткнень. Він уже п'ять років навчався в Україні й намагався не потрапляти у сварки, хоч регулярно про них чув. У нього в Україні був лише один приятель до цієї зустрічі. Плюс, на момент знайомства з Андрієм у Джеффрі вже вкрали дві гітари. Третю він позичив другу у подорож – і теж із кінцями. Однак Андрій просто запропонував... випити пива, і Джеффрі погодився. З'ясувалося, що у хлопців збігаються інтереси та смаки. За пів року вони створили групу, що грає електронний фанк. Так в особі Андрія Джеффрі знайшов надійного друга та колегу. Обидва вони здобули фармацевтичну освіту.

[ + – ] Поп-дует TVORCHI

Етно-мотиви переважали тоді на нашій поп-сцені, але були вже й дві зірки електронного фанку – це Іван Дорн і Монатик, які йдуть у ногу зі світовими тенденціями.

У Джеффрі Кенні – приємний голос, він пише англійські й українські тексти, Гуцуляк складає цікаву музику – в руслі світових трендів. Хлопці швидко набирали "вагу": сьогодні у них в активі 4 альбоми та кілька хітів. У 2021 році Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні стали тріумфаторами музичної премії YUNA: вони перемогли у номінаціях "Найкращий поп-гурт", "Найкращий альбом" та "Найкращий електронний хіт".

Живуть і працюють в Україні.

Стиль і трек дуету TVORCHI

Елементи етно є в треках і Jerry Heil, і Марини Круть. Однак TVORCHI позиціонують електронний фанк без найменших ознак фольклору, хоча саме вкраплення етно-стилю дозволили цього року перемогти "Калушу", а в минулому – потрапити в п'ятірку лідерів Go_A.

"У Ліверпулі ми хочемо показати, що українська музика — це не тільки фольклор, який показали Go_A та "Калуш", а це прогресивна електронна музика", — заявили хлопці у свіжому інтерв'ю YouTube-каналу Eurovision Ukraine official.

За словами музикантів, пісню Heart Of Steel було написано у травні 2022 – під враженням боротьби "Азовців". Ідея, що в українців – сталеве серце, загартоване випробуваннями війни. Але пісня – не безпосередньо про війну, а про людей, які знаходять у собі сили йти вперед, не здаватися і зрештою перемагати.

Іноді треба відпустити,

Іноді потрібно відвести погляд,

Іноді ти просто маєш знати,

Коли піднімати середній палець вгору.

Я не можу пояснити

Розкажи, як я почуваюся

Життя — це просто гра

Але я граю – на перемогу.

Як модернізувати композицію Heart Of Steel

Цікавою була не лише композиція Heart Of Steel, а й сам номер учасників.

Джеффрі був одягнений у жовто-золотий костюм, а Андрій – у чорний. В обох на грудях — зображення золотих сердець. Чотири екрани утворили хрест, на якому вокаліст ніби розіп'ятий. Танцюристи в протигазах. З цього жовто-чорного поєднання виникає на екранах знак радіації, що символізує ядерну небезпеку, а у фіналі він виявляється перекресленим: ні війни.

[ + – ] Кліп на пісню гурту TVORCHI Heart Of Steel

Юлія Саніна, як досвідчена співачка й авторка, розібрала композицію під час трансляції конкурсу, наголосивши, що TVORCHI мають посилити приспів: "Щодо пісні – початок феноменальний. Щодо приспіву – мені чогось не вистачає, не вистачає хітовості, не вистачає беків, можливо. Подумайте над приспівом".

Ми погоджуємося із зіркою, але трохи докладніше проаналізуємо трек Heart Of Steel, і головне – дамо рекомендації, як його зробити більш ударним.

Під феноменальним початком можна розуміти первісний "психоделічний" звук, який Андрій витягує із синтезатора. Він нагадує сигнал тривоги. Він звучить тричі, і неможливо не стрепенутися, коли його чуєш. Потім іде досить виразний куплет, що супроводжується потужними синтезаторними басами, ніби продовжується "розгойдування" і ... повинен гримнути ударний приспів. Але він звучить дуже розмито – немає маршовості, потужного ударника, які б уособлювали контратаку, прорив. Приспів Heart Of Steel звучить занадто повільно і розслаблено. До того ж на кілька секунд взагалі зникає електронний супровід і ми чуємо лише вокал Джеффрі. Ок, затишшя перед бурею? Так, усе підготовлено до бурі, але вона чомусь не настає. А повинен "гримнути грім"!

У дуету TVORCHI й раніше був цей недолік, в інших треках, коли виразний початок розмивався в середині пісні й енергія починала розсіюватися замість того, щоб зібратися в пучок. Але були й ідеальні композиції без цього непотрібного провисання.

Наприклад, Falling, де теж чудова експозиція – повільний цікавий вступ, а потім настає потужний електронний ривок уперед – із драйвовим ритмом, що посилює ефект впливу – енергія треку збільшується.

[ + – ] Кліп гурту TVORCHI на пісню Falling

Хлопці, дайте в Heart Of Steel цю енергію прориву — що нас уже не зупинити, нам потрібна лише Перемога, і вона буде за нами!

До речі, Go_A змогли модернізувати свій "Шум" перед основним конкурсом. І ви зможете – ми у вас віримо!

