"Люблю вас": Іван Дорн вийшов на звʼязок після вечірки з росіянами (фото)

Музикант згадав вірш відомої української поетеси Ліни Костенко та пісню покійного Кузьми Скрябіна. Він показав своє листування з мамою.

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Український співак Іван Дорн вийшов на звʼязок після вечірки з росіянами. Листування з мамою артист показав у своєму Instagram.

Зокрема, він згадав вірш відомої української поетеси Ліни Костенко та пісню покійного Кузьми Скрябіна.

Іван Дорн показав скріншот листування з мамою, яка підписана як Mamano Life, а головною фотографією профілю стоїть знімок на фоні українського прапора. Жінка надіслала повідомлення сину з уривком вірша Ліни Костенко "Прости мені, мій змучений народе", а скріншот супроводжувала пісня Скрябіна "Мовчати".

"Мама, дякую", — написав співак.

Іван Дорн показав листування з мамою

"Прости мені, мій змучений народе, що я мовчу. Дозволь мені мовчать! Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе, і тільки змії кубляться й сичать. Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні. Злість рухає людьми, але у бік безодні", – йшлося в повідомленні.

Свою відповідь Дорн не показав, а в підписі до знімка музикант звернувся до підписників: "Люблю вас всіх, мої хороші". Окрім цього, він залишив смайлики у вигляді блакитного та жовтого сердець.

Що відомо про вечірку за участі Івана Дорна

Захід за участі Дорна відбувся 13 січня в Берліні. Вечірку організував російський режисер Кирило Серебренников.

Іван Дорн приніс на вечірку картонні плакати з написами "refugees" (біженці), "exiles" (вигнанці), "foreigners" (іноземці) та "in fact i`m ukrainian" (насправді я українець).

Після хвилі критики від українців у мережі співак публічно не відреагував на неї.

Нагадаємо, український репер різко висловився про Івана Дорна.

Також Фокус писав про те, чому Іван Дорн боїться повертатися до України.