Із плакатом "я українець": Дорн розважався з росіянами на вечірці в Берліні (відео)

Співак вийшов на сцену з російськими акторами, тримаючи табличку "біженці" в руках. До гостей вечірки він звертався українською мовою.

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Український співак Іван Дорн, який живе з дружиною та дітьми у Франції та боїться повертатися до України через загрозу мобілізації, відвідав російську вечірку в Німеччині 13 січня. Подію організував російський театральний режисер Кирило Серебренніков. Кадри з вечірки Іван Дорн опублікував у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Дорн приніс на вечірку картонні плакати з написами "refugees" (біженці), "exiles" (вигнанці), "foreigners" (іноземці) та "in fact i`m ukrainian" (насправді я українець). Зі сцени до глядачів він звертався українською мовою.

Відео опублікували також у Telegram-каналі "що ти знаєш про Бобула?", зазначивши, що на сцені поряд із Дорном були російські актори Гоша Кудренко та Нікіта Єленєв.

Кирило Серебренніков анонсував вечірку в Берліні у своєму Instagram. Серед гостей були заявлені режисер Філіпп Авдєєв, актори Одін Байрон, Нікіта Кукушкін, Світлана Мамрешева, Михайло Поляков, Варвара Шмикова та Гурген Цатурян, співачка Ян Ге, балерина Надія Павлова та композитор Даніїл Орлов.

Кирило Серебренніков влаштував у Берліні вечірку, на якій виступив Іван Дорн Фото: Скриншот

Російський режисер Серебренніков вважається опозиційним Кремлівській владі: у 2022 році він виїхав з РФ до Франції після зняття з нього судимості у справі про розкрадання бюджетних грошей і висловлювався проти війни в Україні. Проте у своїх виставах він виправдовував російських солдатів, яких "змусили вбивати", та просував російські наративи про "братні народи".

Позиція Івана Дорна щодо війни в Україні: що відомо

Після початку російсько-української війни у 2014 році український співак російського походження Іван Дорн неодноразово виступав із концертами в Росії та називав це "щепленням від агресії для росіян".

З початком повномасштабного вторгнення РФ до України в лютому 2022 року він висловився проти війни в Україні, опублікував звернення до росіян із закликом "зупинити цю катастрофу" та заявив, що "Україна — незалежна, суверенна держава".

19 квітня 2022 року він випустив трек-прохання про допомогу Україні, а 6 лютого 2023 року попросив вибачення за виступи в РФ після 2014 року.

3 липня 2024 року Іван Дорн публічно назвав себе виключно українським артистом і зізнався, що усвідомив цінність історії та української мови лише після повномасштабного вторгнення.

7 серпня російське видання SHOT оприлюднило нібито райдер Івана Дорна, згідно з яким він готовий виступати перед росіянами на корпоративах в інших країнах за гонорар у розмірі 4 млн рублів.