"Страх та біль. Ні війні". Російські селебріті протестують проти війни в Україні

За словами Ксенії Собчак, росіяни ще багато років розхльобуватимуть наслідки сьогоднішнього дня.

Багато відомих російських артистів, телеведучих та інших знаменитостей засудили вторгнення військ РФ в Україну.

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Андрій Макаревич

"Майже у кожного росіянина в Україні є або друг — хоча б один — або знайомий, або родич. І зараз ми в них стріляємо. Що взагалі відбувається? Припиніть це божевілля негайно, всіма силами!" — відеозвернення із такими словами записав Макаревич у YouTube.

Іван Ургант

Телеведучий написав у Instagram: "Страх і біль. НІ ВІЙНІ". Хоча раніше він відпускав жарти через те, що представники США часто називали дати початку вторгнення в Україну.

Ксенія Собчак

"Росіяни, ще багато років розхльобуватимуть наслідки сьогоднішнього дня", — написала Ксенія Собчак в Instagram, додавши, що з цього часу вона віритиме лише в найгірші сценарії, незважаючи на те, що завжди залишалася оптимістом.

Юрій Шевчук

"Ця війна потрібна психам, які з глузду з'їхали. На цей момент нашим, "кремлівським". Людям, які приліпили до себе феодальний спосіб мислення", — заявив фронтмен групи "ДДТ", додавши, що зараз він думає, що могло б зробити суспільство .

Сергій Лазарєв

Співак Сергій Лазарєв розповів про нещодавній випадок із життя його сім'ї. 7-річний син Лазарєва прокинувся вночі у сльозах, і на запитання про те, що трапилося, відповів: "Тату, я боюсь війни". За словами Лазарєва, сина він втішив, а ось через кілька днів почалася справжня війна!

"Що ж ви творите? — запитав Лазарєв. — Я сам реву як хлопчик зараз!! Тому що задовбало, що сильні світу цього продовжують мірятися силою і озброєннями! А бл** життя ОДНЕ і воно минає".

Валерій Меладзе

Меладзе записав відеозвернення, закликавши сторони конфлікту сісти за стіл переговорів.

"Сьогодні сталося те, що не могло і не мало відбуватися ніколи. Історія коли-небудь розсудить і розставить усе на свої місця", — зазначив співак.

Іван Дорн

Виконавець заявив, що "Україна — незалежна, суверенна держава. Будь ласка, давайте разом зупинимо цю катастрофу. Не мовчіть. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненько!"

Маніжа

"Це той ранок, коли ти шкодуєш про те, що прокинувся. Не розумієш куди йти, кому допомогти. Сиджу на кутку ліжка і плачу", — виконавиця сказала, що це не її вибір. "Нинішня агресія проти моєї волі, проти волі моєї родини, вірю, що проти волі наших народів", — наголосила Маніжа.

Василь Уткін

Відомий журналіст, а в минулому коментатор назвав те, що сталося, найгіршим днем у житті. "Рекорд побитий. Здається, з цим рекордом зараз буде, як із Овечкіним. Він оновлюватиметься регулярно. Морок і безсилля. Не думав, що в моєму житті буде такий день", — підкреслив Уткін, хоча, треба сказати, що щодо анексії кримського півострова його висловлювання були не настільки однозначними.

Федір Смолов

Російський футболіст Федір Смолов просто написав у Instagram: "Ні війні!!! 💔🇺🇦".

Серед інших російських селебріті, що висловилися проти війни в Україні: шахіст Ян Непомнящий, актори Данило Козловський, Ірина Старшенбаум, Марина Зудіна, Катерина Шпіца, письменники Олександр Ципкін та Борис Акунін.

Раніше Фокус повідомляв, що на позачерговому засіданні УЄФА відібрала у Росії право проводити фінал Ліги чемпіонів. Головний матч сезону мав відбутися у Санкт-Петербурзі, але тепер у зв'язку із вторгненням російських військ матч пройде на "Стад Де Франс" у Парижі.