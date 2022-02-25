"Страх и боль. Нет войне". Российские селебрити протестуют против войны в Украине

По словам Ксении Собчак, россияне, еще много лет будут расхлебывать последствия сегодняшнего дня.

Многие известные российские артисты, телеведущие и прочие знаменитости осудили вторжение войск РФ в Украину.

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Андрей Макаревич

"Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг — хотя бы один — либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите это сумасшествие немедленно, всеми силами!" — видеообращение с такими словами записал Макаревич в YouTube.

Иван Ургант

Телеведущий написал в Instagram: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ". Хотя ранее он отпускал шутки из-за того, что представители США часто называли даты начала вторжения в Украину.

Ксения Собчак

"Россияне, еще много лет будут расхлебывать последствия сегодняшнего дня", — написала Ксения Собчак в Instagram, добавив, что с нынешних пор она будет верить только в самые худшие сценарии, несмотря на то, что всегда оставалась оптимистом.

Юрий Шевчук

"Эта война нужна психам, которые с ума посходили. В данный момент нашим, "кремлевским". Людям, прилепившим к себе феодальный образ мышления", — заявил фронтмен группы "ДДТ", добавив, что сейчас он думает, что могло бы сделать общество.

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев рассказал о недавнем случае из жизни его семьи. 7-летний сын Лазарева проснулся ночью в слезах, и на вопрос о том, что случилось, ответил: "Папа, я боюсь войны". По словам Лазарева, сына-то он утешил, а вот спустя несколько дней началась настоящая война!

"Что же вы творите? — задался вопросом Лазарев. — Я сам реву как мальчик сейчас!! Потому что задолбало, что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями! А бл** жизнь ОДНА и она проходит".

Валерий Меладзе

Меладзе записал видеообращение, призвав стороны конфликта сесть за стол переговоров.

"Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам", — отметил певец.

Иван Дорн

Исполнитель заявил, что "Украина — независимое, суверенное государство. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька!"

Манижа

"Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Не понимаешь куда идти, кому помочь. Сижу на углу кровати и плачу", — исполнительница сказала, что это не ее выбор. "Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов", — подчеркнула Манижа.

Василий Уткин

Известный журналист, а в прошлом комментатор назвал произошедшее худшим днем в жизни. "Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет, как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно. Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день", — подчеркнул Уткин, хотя, надо сказать, что в отношении аннексии крымского полуострова его высказывания были не столь однозначными.

Федор Смолов

Российский футболист Федор Смолов просто написал в Instagram: "Нет войне!!!💔🇺🇦".

Среди прочих российских селебрити, высказавшихся против войны в Украине: шахматист Ян Непомнящий, актеры Данила Козловский, Ирина Старшенбаум, Марина Зудина, Катерина Шпица, писатели Александр Цыпкин и Борис Акунин.

Ранее Фокус сообщал, что на внеочередном заседании УЕФА отобрала у России право проводить финал Лиги чемпионов. Главный матч сезона должен был состояться в Санкт-Петербурге, но теперь в связи с вторжением российских войск матч пройдет на "Стад Де Франс" в Париже.