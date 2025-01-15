С плакатом "я украинец": Дорн развлекался с россиянами на вечеринке в Берлине (видео)

Певец вышел на сцену с российскими актерами, держа табличку "беженцы" в руках. К гостям вечеринки он обращался на украинском языке.

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Украинский певец Иван Дорн, который живет с женой и детьми во Франции и боится возвращаться в Украину из-за угрозы мобилизации, посетил российскую вечеринку в Германии 13 января. Событие организовал российский театральный режиссер Кирилл Серебренников. Кадры с вечеринки Иван Дорн опубликовал в сториз на своей странице в Instagram.

Дорн принес на вечеринку картонные плакаты с надписями "refugees" (беженцы), "exiles" (изгнанники), "foreigners" (иностранцы) и "in fact i`m ukrainian" (на самом деле я украинец). Со сцены к зрителям он обращался на украинском языке.

Видео опубликовали также в Telegram-канале "Что ты знаешь о Бобуле?", отметив, что на сцене рядом с Дорном были российские актеры Гоша Кудренко и Никита Еленев.

Кирилл Серебренников анонсировал вечеринку в Берлине в своем Instagram. Среди гостей были заявлены режиссер Филипп Авдеев, актеры Один Байрон, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева, Михаил Поляков, Варвара Шмыкова и Гурген Цатурян, певица Ян Ге, балерина Надежда Павлова и композитор Даниил Орлов.

Кирилл Серебренников устроил в Берлине вечеринку, на которой выступил Иван Дорн Фото: Скриншот

Российский режиссер Серебренников считается оппозиционным Кремлевской власти: в 2022 году он выехал из РФ во Францию после снятия с него судимости по делу о хищении бюджетных денег и высказывался против войны в Украине. Однако в своих спектаклях он оправдывал российских солдат, которых "заставили убивать", и продвигал российские нарративы о "братских народах".

Позиция Ивана Дорна относительно войны в Украине: что известно

После начала российско-украинской войны в 2014 году украинский певец российского происхождения Иван Дорн неоднократно выступал с концертами в России и называл это "прививкой от агрессии для россиян".

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года он высказался против войны в Украине, опубликовал обращение к россиянам с призывом "остановить эту катастрофу" и заявил, что "Украина — независимое, суверенное государство".

19 апреля 2022 года он выпустил трек-просьбу о помощи Украине, а 6 февраля 2023 года попросил прощения за выступления в РФ после 2014 года.

3 июля 2024 года Иван Дорн публично назвал себя исключительно украинским артистом и признался, что осознал ценность истории и украинского языка только после полномасштабного вторжения.

7 августа российское издание SHOT обнародовало якобы райдер Ивана Дорна, согласно которому он готов выступать перед россиянами на корпоративах в других странах за гонорар в размере 4 млн рублей.