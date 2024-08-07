Иван Дорн назвал сумму гонорара, за которую выступит перед россиянами, — росСМИ
С начала полномасштабной войны в Украине Иван Дорн с семьей живет во Франции. С тех пор артист не бывал на Родине.
35-летний украинский певец Иван Дорн, который имеет неоднозначную позицию относительно войны в Украине, однако называет себя украинцем, готов дать концерт перед россиянами. Такую информацию обнародовало российское издание SHOT.
В частности, по их информации, артист предоставляет райдер на корпоратив всем желающим россиянам. Прописан он на английском языке. Согласно обнародованному документу, Иван Дорн готов выступать перед российскими заказчиками за гонорар в размере 4 млн рублей (ориентировочно 1 миллион 920 тысяч гривен).
В райдере артиста также прописаны определенные условия для проведения корпоратива. Одним из них является то, что желательно, чтобы зрители, которые будут присутствовать на концерте, придерживались нейтральных взглядов по вопросу войны в Украине, которую в России называют "спецоперация". Однако, также указано, что если есть определенные отклонения относительно политических взглядов и позиции по войне, все можно обсудить с представителями артиста индивидуально. Также в райдере прописано, что на выступлении не должно быть риска "пророссийских провокаций".
Петь на территории РФ Дорн не может, поэтому корпоративы для российских заказчиков готов провести в соседних странах. Например, он готов приехать в Казахстан.
Кроме того, в райдере указано, что в гримерке певца должны быть две пачки чипсов, кубинская сигара Cohiba, две пачки сигарет, пять пар белых носков, по 1 литру виски Jameson, любой текилы и рома Bacardi, 10 бутылок или банок пива. Также в номере отеля певца должна быть PS4.
Петь Иван Дорн будет на русском языке в течение 40-45 минут. При этом соцсети певец ведет на украинском языке.
Напомним, ранее мы писали, что Иван Дорн объяснил, почему боится возвращаться в Украину.
Кроме этого, Фокус писал, что Иван Дорн публично назвал, на чьей стороне в российско-украинской войне.