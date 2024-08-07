Иван Дорн назвал сумму гонорара, за которую выступит перед россиянами, — росСМИ

С начала полномасштабной войны в Украине Иван Дорн с семьей живет во Франции. С тех пор артист не бывал на Родине.

Related video

35-летний украинский певец Иван Дорн, который имеет неоднозначную позицию относительно войны в Украине, однако называет себя украинцем, готов дать концерт перед россиянами. Такую информацию обнародовало российское издание SHOT.

В частности, по их информации, артист предоставляет райдер на корпоратив всем желающим россиянам. Прописан он на английском языке. Согласно обнародованному документу, Иван Дорн готов выступать перед российскими заказчиками за гонорар в размере 4 млн рублей (ориентировочно 1 миллион 920 тысяч гривен).

В райдере артиста также прописаны определенные условия для проведения корпоратива. Одним из них является то, что желательно, чтобы зрители, которые будут присутствовать на концерте, придерживались нейтральных взглядов по вопросу войны в Украине, которую в России называют "спецоперация". Однако, также указано, что если есть определенные отклонения относительно политических взглядов и позиции по войне, все можно обсудить с представителями артиста индивидуально. Также в райдере прописано, что на выступлении не должно быть риска "пророссийских провокаций".

Райдер Ивана Дорна Райдер Ивана Дорна

Петь на территории РФ Дорн не может, поэтому корпоративы для российских заказчиков готов провести в соседних странах. Например, он готов приехать в Казахстан.

Кроме того, в райдере указано, что в гримерке певца должны быть две пачки чипсов, кубинская сигара Cohiba, две пачки сигарет, пять пар белых носков, по 1 литру виски Jameson, любой текилы и рома Bacardi, 10 бутылок или банок пива. Также в номере отеля певца должна быть PS4.

Петь Иван Дорн будет на русском языке в течение 40-45 минут. При этом соцсети певец ведет на украинском языке.

Напомним, ранее мы писали, что Иван Дорн объяснил, почему боится возвращаться в Украину.

Кроме этого, Фокус писал, что Иван Дорн публично назвал, на чьей стороне в российско-украинской войне.