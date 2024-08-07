Іван Дорн назвав суму гонорару, за яку виступить перед росіянами, — росЗМІ

З початку повномасштабної війни в Україні Іван Дорн з родиною живе у Франції. З того часу артист не бував на Батьківщині.

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35-річний український співак Іван Дорн, який має неоднозначну позицію щодо війни в Україні, однак називає себе українцем, готовий дати концерт перед росіянами. Таку інформацію оприлюднило російське видання SHOT.

Зокрема, за їх інформацією, артист надає райдер на корпоратив усім охочим росіянам. Прописаний він англійською мовою. Згідно з оприлюдненим документом, Іван Дорн готовий виступати перед російськими замовниками за гонорар у розмірі 4 млн рублів (орієнтовно 1 мільйон 920 тисяч гривень).

В райдері артиста також прописані певні умови для проведення корпоративу. Однією з них є те, що бажано, аби глядачі, які будуть присутні на концерті, дотримувалися нейтральних поглядів щодо питання війни в Україні, яку в Росії називають "спецоперація". Однак, також вказано, що якщо є певні відхилення щодо політичних поглядів і позиції щодо війни, все можна обговорити з представниками артиста індивідуально. Також в райдері прописано, що на виступі не повинно бути ризику "проросійських провокацій".

Райдер Івана Дорна Райдер Івана Дорна

Співати на території РФ Дорн не може, тому корпоративи для російських замовників готовий провести в сусідніх країнах. Наприклад, він готовий приїхати до Казахстану.

Крім того, в райдері зазначено, що в гримерці співака повинні бути дві пачки чипсів, кубинська сигара Cohiba, дві пачки сигарет, п'ять пар білих шкарпеток, по 1 літру віскі Jameson, будь-якої текіли і рому Bacardi, 10 пляшок або банок пива. Також у номері готелю співака повинна бути PS4.

Співати Іван Дорн буде російською мовою протягом 40-45 хвилин. При цьому соцмережі співак веде українською мовою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іван Дорн пояснив, чому боїться повертатися в Україну.

Крім цього, Фокус писав, що Іван Дорн публічно назвав, на чиєму боці в російсько-українській війні.