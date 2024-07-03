Иван Дорн объяснил, почему боится возвращаться в Украину (видео)

Иван Дорн вместе с женой и детьми живут во Франции. В начале полномасштабного вторжения семья как раз находилась за границей. Из-за войны в Украине они так и не вернулись в Киев.

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Иван Дорн, который последние годы живет за границей, заявил, что боится возвращаться в Украину, ведь он подпадает под мобилизацию. Об этом певец заявил в интервью на казахском YouTube-канале Dope soz.

В частности, Дорн уточнил, что уже два с половиной года не был в Киеве, ведь на момент полномасштабной войны в Украине он находился за границей, после соответственно, он с женой и детьми решили не возвращаться.

В интервью Иван Дорн рассказал, что на самом деле сейчас поехать в Украину не сложно, а вот выехать из нее уже проблема. Причиной тому является мобилизация, которая до сих пор продолжается в Украине. Поскольку ему только 35 лет, то он подпадает под закон о мобилизации.

"С момента начала войны я не был в Киеве. Приехать не трудно, но вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию", — пояснил артист.

Стоит заметить, что после 2014 года, когда в Украине началась АТО Иван Дорн продолжал гастролировать в России, а в своих интервью говорил, что украинцы и россияне братские народы, которые просто поссорились и скоро помирятся.

Однако уже в 2024 году певец разорвал все связи с Россией и поддержал Украину. Несмотря на то, что певец осуждает войну в Украине, он не скрывает, что до сих пор общается с россиянами.

Напомним, ранее мы писали, что жена Ивана Дорна впервые показала как выглядят дети певца.

Кроме этого, Фокус писал, что Иван Дорн требовал в Москве украсить номер отеля сине-желтыми шариками.