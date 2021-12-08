Прививка от агрессии. Иван Дорн рассказал Гордону, почему выступает в России

Российско-украинскую войну Иван Дорн назвал "полным п****цом", однако отметил, что россияне на его концертах с радостью воспринимают украинские песни.

Украинский исполнитель и продюсер Иван Дорн рассказал о своей музыкальной деятельности в России после начала российско-украинской войны и дал событиям на Донбассе оригинальную характеристику. В частности, во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором он говорил исключительно на украинском языке, он сказал, что у него до сих пор "не укладывается в голове" тот факт, что Украина осталась без территорий Донбасса и Крыма.

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[ + – ] Иван Дорн рассказал о своем отношении к российско-украинской войне (смотреть с 52:13)

"То, что фактически на Донбассе идет вооруженный конфликт, и что между Украиной и Россией идет война – это полный п****ц! Вот что я чувствую", — сказал Дорн журналисту.

Далее Гордон напомнил музыканту его выступления в Юрмале на фестивале "Новая волна" в 2014 году. Журналист отметил, что тогда Дорн вышел на сцену в футболке с тризубом, а в интервью блогеру Дудю музыкант этот месседж объяснил попыткой успокоить людей, которые будут критиковать артиста за его выступление на российском конкурсе в то время, как российские танки вошли в Украину.

"Это не было протестом. Во-первых, я вышел на сцену, чтобы поддержать свою страну. Мы до последнего скрывали от режиссеров, что будем выходить на сцену с украинской символикой. Мы им сказали, что выйдем в черных костюмах, иначе они бы запретили нам выходить, потому что выступление транслировалось на канале "Россия". Так я показал на международном фестивале, что я – украинец", — ответил Дорн.

В интервью был затронут вопрос о скандале с телеведущим Сергеем Притулой, который разгорелся на почве темы волонтерства Дорна и его помощи пострадавшим в Мариуполе после обстрела с российских гонораров.

Музыкант ответил, что не хочет эту тему развивать, поскольку с Притулой они примирились и находятся в хороших отношениях. По его словам, все скандалы на эту тему — неотъемлемая часть шоу-бизнеса, и их раздувают СМИ, поскольку им необходимы "кликабельные" заголовки, и они не заботятся о том, насколько правдива информация.

Свои выступления в России Дорн оценивает как "прививку" от агрессии для россиян. Так музыкант неоднократно езди на гастроли в РФ и получал главные музыкальные награды, а в 2017 году стал "Лучшим артистом России" по версии MTV. В 2021 году Дорн провел несколько выступлений в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, последний его концерт состоялся в Геленджике 3 сентября.

"Я выхожу на сцену, как представитель украинской культуры… и люди воспринимают это супер-круто. И когда я исполняю песни на украинском языке, мне все подпевают. Я не считаю, что мои выступления в России вызывают агрессию к Украине. Мне важно, чтобы там знали нашу культуру", — подчеркнул артист.

Напомним, что в магазине "Puma" разрисовали пол словами " бизнес на крови" из-за того, что компания сотрудничает с украинским исполнителем Иваном Дорном. Бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко тогда сообщил, что компания "Puma" не прекратила сотрудничать с Дорном даже после критики в свой адрес.

Позже украинский певец впервые в своей музыкальной карьере выпустил клип на песню на украинском языке, а свою фамилию в соцсетях подписывает латиницей.