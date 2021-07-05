"Спонсор сепаратистов": в Киеве разрисовали вход в магазин "Puma" (видео)

По словам Сергея Стерненко, сделано это было из-за сотрудничества компании "Puma" с певцом Дорном.

В Киеве пол на входе в магазин "Puma" разрисовали из-за того, что компания сотрудничает с украинским исполнителем Иваном Дорном.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, разместив соответствующее видео.

"Какие-то хорошие люди провели художественную акцию возле магазина PUMA в Киеве (ТРЦ Скай молл), поскольку компания сотрудничает с пророссийским коллаборантом Дорном, для которого агрессоры – братья", – сказано в подписи к видокадрам.

Стерненко утверждает, что компания "Puma" не прекратила сотрудничать с Дорном даже после критики в свой адрес.

"Значит, это сознательная позиция бренда", – предположил он.

На кадрах видно, что неизвестные оставили на полу магазина надписи: "Спонсор сепаратистов", "Бизнес на крови" и "Террористы".

[ + – ] Разрисованный магазин

Отметим, в апреле бренд Puma выпустил новые кроссовки Mirage Tech. Лицом модели в России и Украине стал Иван Дорн.

Для рекламного ролика компании он изобразил человека-марионетку, кроссовками которого с помощью звука управляет некий экспериментатор.

[ + – ] Ролик с участием Дорна

Ранее Стерненко сообщил, что концерт российского исполнителя Хабиба Шарипова, который должен был состояться 5 июня в Одесском клубе ITAKA Beach Resort & Night, "сорвался".

Также сообщалось, что в Мариуполе ветеринарную клинику разрисовали оскорбляющими граффити после введенных там скидок для русскоязычных.

Фокус писал о том, что в сентябре прошлого года активисты "Нацкорпуса" провели под домом президента Владимира Зеленского акцию неповиновения и разрисовали его забор.