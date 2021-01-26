В Мариуполе разрисовали здание ветклиники из-за скидок для русскоговорящих

Директор центра ветеринарной помощи ввела 50% скидки в четные числа для русскоговорящих клиентов.

Ветеринарную клинику в Мариуполе разрисовали оскорбляющими граффити после введенных там скидок для русскоязычных. На стенах здания видны надписи "Смерть ворогам", "далі більше", "останнє попередження", — сообщает пресс-служба Мариупольского райотдела полиции.

Событие произошло 24 января. Перед этим владелец центра ветеринарной помощи опубликовала пост в Фейсбуке, в котором анонсировала 50% скидки для русскоговорящих граждан в четные дни. Объясняла она свое решение евроинтеграцией Украины, увеличением тарифов и налогов, а также закона об украинском языке.

[ + – ] Этот пост Галина Лекунова уже удалила со своей страницы.

После этого заявления ей начали приходить угрозы, проклятия и пожелания смерти. Здание, в котором женщина арендует помещение были разрисованы надписями разного содержания. Полиция завела уголовное дело по части 1 статьи 296 (хулиганство).

Женщина также опубликовала видео с тем, как теперь выглядит фасад здания.

Вчера, 25 января Галина Лекунова опубликовала пост с извинениями перед семьей и перед собственниками помещения, у которых она арендует здание.

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По словам Лекуновой, животные, которые находятся внутри ветцентра, пребывают в стрессе. Внутри также чувствуется запах нитрокраски.

Сообщается, что событие произошло в центре ветеринарной помощи "Западный".

Напомним, в Мариуполе бывшего боевика "ДНР" приговорили к 4 годам заключения.