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Украина Закон о языке: вступление в силу 2021

В Мариуполе разрисовали здание ветклиники из-за скидок для русскоговорящих

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мариуполь, русскоговорящим скидки, угроза жизни
Фото: facebook / Галина Лекунова

Директор центра ветеринарной помощи ввела 50% скидки в четные числа для русскоговорящих клиентов.

Ветеринарную клинику в Мариуполе разрисовали оскорбляющими граффити после введенных там скидок для русскоязычных. На стенах здания видны надписи "Смерть ворогам", "далі більше", "останнє попередження", — сообщает пресс-служба Мариупольского райотдела полиции.

Событие произошло 24 января. Перед этим владелец центра ветеринарной помощи опубликовала пост в Фейсбуке, в котором анонсировала 50% скидки для русскоговорящих граждан в четные дни. Объясняла она свое решение евроинтеграцией Украины, увеличением тарифов и налогов, а также закона об украинском языке.

Этот пост Галина Лекунова уже удалила со своей страницы.
Этот пост Галина Лекунова уже удалила со своей страницы.

После этого заявления ей начали приходить угрозы, проклятия и пожелания смерти. Здание, в котором женщина арендует помещение были разрисованы надписями разного содержания. Полиция завела уголовное дело по части 1 статьи 296 (хулиганство).

Женщина также опубликовала видео с тем, как теперь выглядит фасад здания.

Вчера, 25 января Галина Лекунова опубликовала пост с извинениями перед семьей и перед собственниками помещения, у которых она арендует здание.

По словам Лекуновой, животные, которые находятся внутри ветцентра, пребывают в стрессе. Внутри также чувствуется запах нитрокраски.

Сообщается, что событие произошло в центре ветеринарной помощи "Западный".

Напомним, в Мариуполе бывшего боевика "ДНР" приговорили к 4 годам заключения.