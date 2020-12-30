В Мариуполе бывшего боевика “ДНР” приговорили к 4 годам заключения

Мужчина 36 лет участвовал в незаконном вооруженном формировании в 2014 году. А в период с 2019-2020 обворовывал дома.

По данным прокуратуры на протяжении нескольких месяцев осужденный патрулировал Ленинский и Буденновский районы Донецка, — сообщается на сайт областной прокуратуры.

После завершения преступной деятельности в "ДНР" мужчина вернулся в Мариуполь.

Прокуроры доказали вину мужчины. Его участие в незаконный вооруженных формированиях, а также кражи в домах на Левобережном районе Мариуполя в период с сентября 2019 по январь 2020 годов.

Как уточняют в ведомстве, суд вынес приговор по части 2 статьи 160 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Чехии суд заочно приговорил боевика "ДНР" к 15 годам лишения свободы. Осужденный по-прежнему находится на территории неподконтрольной правительству Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепре Служба безопасности Украины задержала боевика "ЛНР", который участвовал в боевых действиях против Украины.

Также в Беларуси осудили на 2 года жителя Витебска за участие в незаконных формированиях "ДНР".