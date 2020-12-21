В Чехии боевика "ДНР" заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

Осужденный до сих пор находится на территории оккупированного Донбасса.

Гражданина Чехии, воевавшего в рядах боевиков за "ДНР", приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом заявил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибехей, передает местное издание novinky.cz.

"В декабре 2020 года вступило в силу решение окружного суда в Усти-над-Лабем, приговорившего 45-летнего гражданина Чешской Республики к 15 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Согласно обвинению, боевик воевал на стороне "ДНР". Осужденный даже получил "награду". Он был сначала командиром боевой машины, после чего возглавил танковую роту.

Отмечается, что суд был заочным. Предполагается, что подсудимый до сих пор находится на территории оккупированного Донбасса.

Отметим, ранее Алматинский районный суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований.