Казахстанца осудили за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков

Житель Алматы два года воевал на стороне боевиков на Донбассе.

Алматинский районный суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба городского суда в Алматы.

"Приговором суда гражданин О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 (Участие в иностранных вооруженных конфликтах — Фокус) Уголовного кодекса республики и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", — заявили в суде.

Так, подсудимый с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, умышленно и неправомерно участвовал в боевых действиях на стороне боевиков против ВСУ.

"Подсудимый вину признал полностью. Суд при назначении наказания признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность признание им вины и чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, а также отсутствие судимости", — заявили в суде.

Напомним, в Беларуси впервые осудили боевика "ДНР". По данным журналистов, суд проходил в Витебске за закрытыми дверями.

А Пресненский суд Москвы осудил за мошенничество бывшего "главу воздушной разведки" так называемой Донецкой народной республики Дмитрия Лысаковского.