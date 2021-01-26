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У Маріуполі розмалювали будівлю ветклініки через знижки для російськомовних

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маріуполь, російськомовним знижки, загроза життю
Фото: facebook / Галина Лекунова

Директор центру ветеринарної допомоги зробила 50% знижки в парні числа для російськомовних клієнтів.

Ветеринарну клініку в Маріуполі розмалювали образливими графіті після введених там знижок для російськомовних. На стінах будівлі видно написи "Смерть ворогам", "далі більше", "Останнє попередження", — повідомляє прес-служба Маріупольського райвідділу поліції.

Подія сталася 24 січня. Перед цим власниця центру ветеринарної допомоги опублікувала пост у Фейсбуці, у якому анонсувала 50% знижки для російськомовних громадян у парні дні. Пояснювала вона своє рішення євроінтеграцією України, збільшенням тарифів і податків, а також законом про українську мову.

Цей пост Галина Лекунова вже видалила зі своєї сторінки.
Цей пост Галина Лекунова вже видалила зі своєї сторінки.

Після цієї заяви їй почали надходити погрози, прокльони і побажання смерті. Будівля, у якій жінка орендує приміщення, була розмальована написами різного змісту. Поліція завела кримінальну справу за частиною 1 статті 296 (хуліганство).

Жінка також опублікувала відео, як тепер виглядає фасад будівлі.

Учора, 25 січня Галина Лекунова опублікувала пост з вибаченнями перед сім'єю і перед власниками приміщення, у яких вона орендує будинок.

За словами Лекунової, тварини, які перебувають всередині ветцентру, у стресі. Усередині також відчувається запах нітрофарби.

Повідомляється, що подія відбулася в центрі ветеринарної допомоги "Західний".

Нагадаємо, що в Маріуполі колишнього бойовика "ДНР" засудили до 4 років ув'язнення.