У Маріуполі розмалювали будівлю ветклініки через знижки для російськомовних

Директор центру ветеринарної допомоги зробила 50% знижки в парні числа для російськомовних клієнтів.

Ветеринарну клініку в Маріуполі розмалювали образливими графіті після введених там знижок для російськомовних. На стінах будівлі видно написи "Смерть ворогам", "далі більше", "Останнє попередження", — повідомляє прес-служба Маріупольського райвідділу поліції.

Подія сталася 24 січня. Перед цим власниця центру ветеринарної допомоги опублікувала пост у Фейсбуці, у якому анонсувала 50% знижки для російськомовних громадян у парні дні. Пояснювала вона своє рішення євроінтеграцією України, збільшенням тарифів і податків, а також законом про українську мову.

[ + – ] Цей пост Галина Лекунова вже видалила зі своєї сторінки.

Після цієї заяви їй почали надходити погрози, прокльони і побажання смерті. Будівля, у якій жінка орендує приміщення, була розмальована написами різного змісту. Поліція завела кримінальну справу за частиною 1 статті 296 (хуліганство).

Жінка також опублікувала відео, як тепер виглядає фасад будівлі.

Учора, 25 січня Галина Лекунова опублікувала пост з вибаченнями перед сім'єю і перед власниками приміщення, у яких вона орендує будинок.

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За словами Лекунової, тварини, які перебувають всередині ветцентру, у стресі. Усередині також відчувається запах нітрофарби.

Повідомляється, що подія відбулася в центрі ветеринарної допомоги "Західний".

Нагадаємо, що в Маріуполі колишнього бойовика "ДНР" засудили до 4 років ув'язнення.