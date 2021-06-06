В Одессе сорвался концерт выступавшего в оккупированном Крыму Хабиба, - Стерненко

По словам бывшего главы одесского "Правого сектора", выступление было отменено без объяснения причин. Впрочем, на концерт Хабиба в Киеве билеты продолжают продаваться.

Концерт российского исполнителя Хабиба Шарипова, который должен был состояться 5 июня в Одесском клубе ITAKA Beach Resort & Night, сорвался. Об этом написал на своем канале в Telegram бывший глава местного "Правого сектора" Сергей Стерненко.

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"Вчера в Одессе сорвался концерт крымнашиста и бывшего российского полицейского Хабиба Шарипова", — написал Стерненко.

По его словам, билеты на событие перестали продавать еще около 10 дней назад, а позже выступление отменили без объяснений.

Стерненко считает, что произошло это именно благодаря общественной огласке.

Так, 24 мая на канале бывшего главы одесского "Правого сектора" появилось видео, в котором тот рассказывал, что Хабиб Шарипов планировал гастроли по Украине после выступлений в оккупированных Крыму и Донецке. На момент написания этого текста ролик собрал более 130 тысяч просмотров, более 24 тысяч "лайков" и менее 200 "дизлайков".

Примечательно, что на 22 июня этого года запланирован концерт Хабиба в киевском МЦКИ ПУ. На специализированных сайтах продолжается продажа билетов на событие, сообщений касательно его отмены или переноса нет.

[ + – ] Продажа билетов на концерт Хабиба в Киеве продолжается Фото: скриншот

А 25-26 июня в Киеве должен выступить российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), который также давал концерты в оккупированном Крыму. Впрочем, в 2020 году Минкульт Украины исключил его из списка лиц, которые "угрожают национальной безопасности страны".

Отметим, во время последнего посещения Бастой Киева к нему подходили неизвестные с вопросом "чей Крым?". Один из мужчин тогда заявил, что они "хотели напомнить артисту, что полуостров украинский".