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В Одесі зірвався концерт Хабіба, який виступав в окупованому Криму, — Стерненко

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Фото: abnews.ru | Хабіб

За словами колишнього очільника одеського "Правого сектора", виступ було скасовано без пояснення причин. Втім, на концерт Хабіба в Києві квитки продовжують продаватися.

Концерт російського виконавця Хабіба Шаріпова, який повинен був відбутися 5 червня в Одеському клубі ITAKA Beach Resort & Night, зірвався. Про це написав на своєму каналі в Telegram колишній очільник місцевого "Правого сектора" Сергій Стерненко.

"Вчора в Одесі зірвався концерт кримнашиста і колишнього російського поліціянта Хабіба Шаріпова", — написав Стерненко.

За його словами, квитки на подію перестали продавати ще близько 10 днів тому, а пізніше виступ скасували без пояснень.

Стерненко вважає, що відбулося це саме завдяки суспільному розголосу.

Так, 24 травня на каналі колишнього глави одеського "Правого сектора" зʼявилося відео, в якому той розповідав, що Хабіб Шаріпов планував гастролі по Україні після виступів в окупованих Криму та Донецьку. На момент написання цього тексту ролик зібрав понад 130 тисяч переглядів, понад 24 тисяч "лайків" і менше ніж 200 "дизлайків".

Примітно, що на 22 червня цього року запланований концерт Хабіба в київському МЦКМ ПУ. На спеціалізованих сайтах триває продаж квитків на подію, повідомлень щодо її скасування або перенесення немає.

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Продаж квитків на концерт Хабіба в Києві триває
Фото: скриншот

А 25-26 червня в Києві повинен виступити російський репер Баста (Василь Вакуленко), який також давав концерти в окупованому Криму. Втім, у 2020 році Мінкульт України виключив його зі списку осіб, які "загрожують національній безпеці країни".

Відзначимо, під час останнього відвідування Бастою Києва до нього підходили невідомі з запитанням "чий Крим?". Один з чоловіків тоді заявив, що вони "хотіли нагадати артисту, що півострів український".