"Спонсор сепаратистів": у Києві розмалювали вхід до магазину "Puma" (відео)

За словами Сергія Стерненка, зроблено це було через співпрацю компанії "Puma" зі співаком Дорном.

У Києві підлогу на вході в магазин "Puma" розмалювали через те, що компанія співпрацює з українським виконавцем Іваном Дорном.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі колишній глава одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко, розмістивши відповідне відео.

"Якісь гарні люди провели мистецьку акцію біля магазину PUMA в Києві (ТРЦ Скай молл), оскільки компанія співпрацює з проросійським колаборантом Дорном, для якого агресори — брати", — сказано в підписі до відеокадрів.

Стерненко стверджує, що компанія "Puma" не припинила співпрацювати з Дорном навіть після критики на свою адресу.

"Значить, це свідома позиція бренду", — припустив він.

На кадрах видно, що невідомі залишили на підлозі магазину написи: "Спонсор сепаратистів", "Бізнес на крові" і "Терористи".

[ + – ] Розмальований магазин

Зазначимо, у квітні бренд Puma випустив нові кросівки Mirage Tech. Обличчям моделі в Росії та Україні став Іван Дорн.

Для рекламного ролика компанії він зобразив людини-маріонетку, кросівками якої за допомогою звуку управляє якийсь експериментатор.

[ + – ] Ролик за участю Дорна

Раніше Стерненко повідомив, що концерт російського виконавця Хабіба Шаріпова, який повинен був відбутися 5 червня в Одеському клубі ITAKA Beach Resort & Night, "зірвався".

Також повідомлялося, що в Маріуполі ветеринарну клініку розмалювали образливими графіті після введених там знижок для російськомовних.

Фокус писав про те, що у вересні минулого року активісти "Нацкорпусу" провели під будинком президента Володимира Зеленського акцію непокори і розмалювали його паркан.