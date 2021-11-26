Певец Иван Дорн выпустил первый клип на украинском языке

Это первая авторская композиция музыканта на украинском языке

33-летний украинский певец Иван Дорн выпустил клип на песню на украинском языке. Лирическая композиция "Тебе нема сьогодні" — первая украинская песня музыканта. Однако в свое время он "перепел" покойного Кузьму Скрябина и выпустил кавер на его песню "Танець Пінгвіна" в 2014 году.

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[ + – ] Кавер на песню Кузьмы Скрябина в исполнении Ивана Дорна

Как отметил сам певец, "Тебе нема сьогодні" — это переосмысление композиции "Сьогодні" украинской группы "Океан Эльзы", вошедшей в альбом 2001 года "Модель".

[ + – ] Хит "Сьогодні" Океана Эльзы, которому более 20 лет

"Бегут мурашки и накатываются слезы от этого трека. Надеюсь, что и вас он не оставит равнодушными", — отметил Иван Дорн под постом в своем Instagram. Отметим, что музыкант в последнее время посты в этой социальной сети подписывает латиницей (т.е. латинскими буквами, читаемыми как украинские слова). За переход украинского языка на латиницу начали серьезно задумываться именно в 2021 году.

[ + – ] Новый клип Ивана Дорна

Напомним, в июле 2021 года в Киеве пол на входе в магазин "Puma" разрисовали потому, что компания сотрудничала с Иваном Дорном. Весной 2021 бренд Puma выпустил новые кроссовки Mirage Tech. Лицом модели в России и на Украине стал Иван Дорн. Неизвестные оставили на полу магазина надписи: "Спонсор сепаратистов", "Бизнес на крови" и "Террористы". Поскольку музыкант после начала российской агрессии на востоке Украины в 2014 году не прекратил выступления в России, часто появлялся на разных шоу и получал там премии.

Следует отметить, что Иван позиционирует себя как украинского певца. В 2014 году он выступил на фестивале "Новая волна" в Юрмале, где исполнил кавер на украинском языке "Танець пінгвіна", и при этом он был одет в свитер с изображением украинского трезубца, за что в России певец получил волну хейта.

Ранее мы сообщали, что Иван Дорн и известный российский комик Александр Гудков стали ведущими нового сезона тревел-шоу "Орел и Решка".