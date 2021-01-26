Иван Дорн и Александр Гудков стали ведущими нового сезона тревел-шоу "Орел и решка"

Премьера программы с новыми ведущими состоится 15 февраля.

Украинский певец и музыкант Иван Дорн станет ведущим юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка", а компанию ему составит известный российский комик Александр Гудков, передает StarHit со ссылкой на телеканал "Пятница", где выходит программа о путешествиях.

10-ый сезон популярного проекта стартует 15 февраля. За эти годы шоу вели множество известных людей, работая в паре "парень-девушка", но в этот раз продюсер решил поставить в кадр двух мужчин, которые отличаются харизмой и чувством юмора. Гудков уже сравнил свой тандем с Дорном с парой Бузова-Манукян.

"Мы с Иваном Дорном на проекте, как Дава с Бузовой: "поженились", тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история", – цитирует издание слова артиста.

Для украинца участие в этом проекте было давней мечтой.

"На "Решке" я готов на все, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать. Однажды я не прошел кастинг на ведущего в "Орел и решка", и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом", – рассказал певец и музыкант.

Фото: Instagram/Иван Дорн

"Орел и решка" – украинская русскоязычная развлекательная телепрограмма, выходящая в Украине, Беларуси, Польши, России и Казахстане, посвященная путешествиям. Каждая программа рассказывает об одной стране или городе с двух точек зрения путешественника: неограниченного материально и имеющего в распоряжении всего 100 долларов. Кто будет шиковать, а кто – экономить, двое ведущих определяют, подкидывая монетку и гадая, орел или решкка, что и дало название программы. Шоу выходит на телеканалах Интер, К1, Новый канал, Пятница !, TTV, Беларусь 2 и Седьмой канал.

Напомним, Дорн написал музыку для новых серий российского мультсериала "Ну, погоди!".