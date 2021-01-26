Іван Дорн та Олександр Гудков стали ведучими нового сезону тревел-шоу "Орел і решка"

Прем'єра програми з новими ведучими відбудеться 15 лютого.

Український співак і музикант Іван Дорн стане ведучим ювілейного сезону тревел-шоу "Орел і решка", а компанію йому складе відомий російський комік Олександр Гудков, передає StarHit із посиланням на телеканал "Пʼятниця", де виходить програма про подорожі.

10-ий сезон популярного проєкту стартує 15 лютого. За ці роки ведучими шоу були безліч відомих людей, працюючи в парі "хлопець-дівчина", але вцього разу продюсер вирішив поставити в кадр двох чоловіків, які відрізняються харизмою та почуттям гумору. Гудков уже порівняв свій тандем із Дорном із парою Бузова-Манукян.

"Ми з Іваном Дорном на проєкті, як Дава з Бузовою: одружилися", одразу ж посварилися та розлучилися! Але ми їх переплюнемо, у нас буде крутіша історія", — цитує видання слова артиста.

Для українця участь у цьому проєкті була давньою мрією.

"На "Решці" я готовий на все, я ж екстремал по життю. Я радий доторкнутися до того, у чому завжди мріяв взяти участь. Одного разу я не пройшов кастинг на ведучого в "Орел і решка", і це перетворилося на мою мрію. Але, можливо, якби я колись пройшов цей кастинг, зараз я був би чудовим телевізійним діячем, а не музикантом", — розповів співак і музикант.

Фото: Instagram/Иван Дорн

"Орел і решка" — українська російськомовна розважальна телепрограма, що виходить в Україні, Білорусі, Польщі, Росії та Казахстані, присвячена подорожам. Кожна програма розповідає про одну країну або місто з двох точок зору мандрівника: необмеженого матеріально і того, хто має в розпорядженні всього 100 доларів. Хто буде шикувати, а хто — економити, двоє ведучих визначають, підкидаючи монетку і гадаючи, орел або решка — це й дало назву програми. Шоу виходить на телеканалах Інтер, К1, Новий канал, Пятница!, TTV, Білорусь 2 і Сьомий канал.

Нагадаємо, Дорн написав музику для нових серій російського мультсеріалу "Ну, постривай!".