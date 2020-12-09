Иван Дорн написал музыку для российского мультсериала "Ну, погоди!"

Первый сезон мультсериала будет состоять из 52 серий.

Украинский певец и музыкант Иван Дорн написал музыку для новых серий российского мультсериала "Ну, погоди!"

Об этом рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, сообщает ТАСС.

"Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура", − отметила Слащева.

"Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов "Ну, погоди!" в 2020 году. Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий.

В июне сообщалось, что Барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу станут новыми персонажами легендарного мультсериала "Ну, погоди!", в который их ввели авторы ради "положительного примера". Позже студия "Союзмультфильм" представила окончательный образ Зайца для новой версии мультфильма. Озвучит героя актер Дмитрий Хрусталев.