Кириллица ассоциируется с русским миром, а латиница — с западным, — эксперт

Украине надо переходить на латиницу, сейчас нет смысла оглядываться на прошлое и цепляться на кириллицу. Так считает Юрко Зеленый, языковед-энтузиаст, отстаивающий идею латинизации украинского языка

Аргументы критиков латиницы, апеллирующих к тому, что кириллица — неотъемлемая часть истории Украины, нельзя воспринимать всерьез, считает языковед Юрко Зеленый, разработавший современный украинский латинский алфавит. Кириллическая письменность, созданная по инициативе Византийской империи для Моравии и Болгарского царства, лишь потом перекочевала к нам. Но даже изначальная кириллица, созданная просветителями Кириллом и Мефодием, была кардинально изменена во времена российского царя Петра I. Об этом пишет Фокус в статье "Latynka для Украины".

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"Если мы видим крест на храме, мы понимаем, что это центр христианства, месяц — мусульманский мир, то же самое с азбукой. Когда мы видим кириллицу, кто бы там что не говорил, в мире она ассоциируется с русским миром, латиница — это западный мир, иероглифы — это восток", — комментирует эксперт.

Как считает Юрко Зеленый, Украина не должна постоянно оглядываться назад, ведь тогда следует вернуться к возам, волам и чумакам.