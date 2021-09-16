Кирилиця асоціюється з російським світом, а латинка — із західним, — експерт

Україні треба переходити на латинку, зараз немає сенсу озиратися на минуле і чіплятися на кирилицю. Так вважає Юрко Зелений, мовознавець-ентузіаст, який відстоює ідею латинізації української мови

Аргументи критиків латиниці, котрі апелюють до того, що кирилиця — невід'ємна частина історії України, не можна сприймати всерйоз, вважає мовознавець Юрко Зелений, який розробив сучасну українську латинську абетку. Кирилична писемність, створена з ініціативи Візантійської імперії для Моравії і Болгарського царства, лише потім перекочувала до нас. Але навіть початкова кирилиця, створена просвітителями Кирилом і Мефодієм, була кардинально змінена за часів російського царя Петра I. Про це пише Фокус у статті "Latynka для України".

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"Якщо ми бачимо хрест на храмі, ми розуміємо, що це центр християнства, місяць — мусульманський світ, те ж саме з абеткою. Коли ми бачимо кирилицю, хто б там що не говорив, у світі вона асоціюється з російським світом, латинка — це західний світ, ієрогліфи — це схід", — коментує експерт.

Як вважає Юрко Зелений, Україна не повинна постійно озиратися назад, адже тоді варто повернутися до возів, волів і чумаків.