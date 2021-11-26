Співак Іван Дорн випустив перший кліп українською мовою

Це перша авторська композиція музиканта українською мовою

33-річний український співак Іван Дорн випустив кліп на пісню українською мовою. Лірична композиція "Тебе нема сьогодні" — перша українська пісня музиканта. Проте свого часу він "переспівав" покійного Кузьму Скрябіна та випустив кавер на його пісню "Танець Пінгвіна" у 2014 році.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Кавер на пісню Кузьми Скрябіна у виконанні Івана Дорна

Як зазначив сам співак, "Тебе нема сьогодні" — це переосмислення композиції "Сьогодні" українського гурту "Океан Ельзи", що ввійшла в альбом 2001 року "Модель".

[ + – ] Хіт "Сьогодні" Океану Ельзи, якому понад 20 років

"Біжать мурашки і накочуються сльози від цього треку. Сподіваюся, що і вас він не залишить байдужими", — зазначив Іван Дорн під дописом у своєму Instagram. Зазначимо, що музикант останнім часом дописи в цій соціальній мережі підписує латинкою (тобто латинськими буквами, які читаються як українські слова). За перехід української мови на латинку почали серйозно задумуватися саме у 2021 році.

[ + – ] Новий кліп Івана Дорна

Нагадаємо, у липні 2021 року в Києві підлогу на вході до магазину "Puma" розмалювали тому, що компанія співпрацювала з Іваном Дорном. Навесні 2021 року бренд Puma випустив нові кросівки Mirage Tech. Обличчям моделі в Росії та Україні став Іван Дорн. Невідомі залишили на підлозі магазину написи: "Спонсор сепаратистів", "Бізнес на крові" і "Терористи". Оскільки музикант після початку російської агресії на сході України у 2014 році не припинив свої виступи в Росії, часто з'являвся на різних шоу та отримував там премії.

Варто зазначити, що Іван позиціює себе як українського співака. У 2014 році він виступив на фестивалі "Нова хвиля" в Юрмалі, де виконав кавер українською "Танець пінгвіна", і при цьому він був одягнений у светр із зображенням українського тризуба, за що в Росії співак отримав хвилю хейту.

Раніше ми повідомляли, що Іван Дорн та відомий російський комік Олександр Гудков стали ведучими нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка".