Щеплення від агресії. Іван Дорн розповів Гордону, чому виступає в Росії

Російсько-українську війну співак назвав "повним п****цом", однак зазначив, що росіяни на його концертах радо сприймають українські пісні.

Український виконавець і продюсер Іван Дорн розповів про свою музичну діяльність у Росії після початку російсько-української війни та дав подіям на Донбасі оригінальну характеристику. Зокрема, під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, в якому він говорив виключно українською мовою, він сказав, що в нього досі "не вкладається у голові" той факт, що Україна залишилася без територій Донбасу та Криму.

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[ + – ] Іван Дорн розповів про своє ставлення до російсько-української війни (дивитися з 52:13)

"Те, що фактично на Донбасі триває збройний конфлікт, і що між Україною та Росією триває війна — це повний п****ц! Ось що я відчуваю", — сказав Дорн журналісту.

Далі Гордон нагадав музикантові його виступи в Юрмалі на фестивалі "Нова хвиля" у 2014 році. Журналіст зазначив, що тоді Дорн вийшов на сцену у футболці з тризубом, а в інтерв'ю блогеру Дудю музикант цей меседж пояснив спробою заспокоїти людей, які критикуватимуть артиста за його виступ на російському конкурсі, коли російські танки увійшли до України.

"Це не було протестом. По-перше, я вийшов на сцену, щоб підтримати свою країну. Ми до останнього приховували від режисерів, що виходитимемо на сцену з українською символікою. Ми їм сказали, що вийдемо в чорних костюмах, інакше вони заборонили б нам виходити, бо виступ транслювався на каналі "Росія". Так я показав на міжнародному фестивалі, що я — українець", — відповів Дорн.

В інтерв'ю було порушено питання скандалу з телеведучим Сергієм Притулою, який розгорівся на ґрунті теми волонтерства Дорна та його допомоги постраждалим у Маріуполі після обстрілу з російських гонорарів.

Музикант відповів, що не хоче цю тему розвивати, оскільки з Притулою вони примирилися і перебувають у добрих стосунках. За його словами, всі скандали на цю тему є невід'ємною частиною шоу-бізнесу, і їх роздмухують ЗМІ, оскільки їм необхідні "клікабельні" заголовки, і вони не дбають про те, наскільки правдивою є інформація.

Свої виступи в Росії Дорн оцінює як щеплення від агресії для росіян. Так музикант неодноразово їзди на гастролі в РФ та отримував головні музичні нагороди, а в 2017 році став "Найкращим артистом Росії" за версією MTV. У 2021 Дорн році провів кілька виступів у Москві, Санкт-Петербурзі й інших містах Росії, останній його концерт відбувся в Геленджику 3 вересня.

"Я виходжу на сцену, як представник української культури… і люди сприймають це супер-круто. І коли я виконую пісні українською мовою, мені всі співають. Я не вважаю, що мої виступи в Росії викликають агресію до України. Мені важливо, щоб там знали нашу культуру", — наголосив артист.

Нагадаємо, що в магазині "Puma" розмалювали підлогу словами "бізнес на крові" через те, що компанія співпрацює з українським виконавцем Іваном Дорном. Колишній глава одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко тоді повідомив, що компанія "Puma" не припинила співпрацювати з Дорном навіть після критики на свою адресу.

Пізніше український співак уперше у своїй музичній кар'єрі випустив кліп на пісню українською мовою, а своє прізвище у соцмережах підписує латиницею.