Иван Дорн требовал в Москве украсить номер отеля сине-желтыми шариками

Также артист на сцене читал стихи на украинском языке.

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Украинский певец Иван Дорн, выступая в Москве в 2014 году, потребовал украсить номер сине-желтыми шариками. Об этом пишет 5 канал.

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Об особых прихотях исполнителя рассказала российская продюсер Олеся Сазыкина, которая сотрудничество с Дорном охарактеризовала одним словом — истерика.

Прибыв в столицу России на новогодний концерт 2014 Иван Дорн требовал, чтобы его номер в московском отеле украсили сине-желтыми шариками, и чтобы там разместили флаг Украины. Когда украинский артист уже оказался в гостинице, то захотел, чтобы ему включили выступление президента Украины.

[ + – ] В настоящее время Иван Дорн активно помогает Украине

Уже на сцене Дорн вместо исполнения своих песен 20 минут читал стихи на украинском языке и называл себя патриотом Украины. Когда, по словам Сазыкиной, публика освистала артиста, Дорн отметил, что больше не приедет в их страну с концертами.

[ + – ] Первая песня Ивана Дорна на украинском языке. До этого он только перепевал хит Кузьмы Скрябина

"Столик на концерте Ивана Дорна стоил около 150 тысяч рублей. Что делает Ваня? Ваня выходит на сцену и начинает читать стихи на украинском языке. Люди вообще не поняли, что здесь происходит. Его начали освистывать, и он сказал: "Я пока не прочту определенные монологи и стихи на украинском языке, потому что я патриот своей страны, я отсюда не уйду", — рассказала продюсер.

Напомним, украинская телеведущая Маша Ефросинина оправдала Ивана Дорна и Светлану Лободу за их прежнее сотрудничество со страной-агрессором.

Также Фокус писал о первом клипе Ивана Дорна на украинском языке, который он выпустил в ноябре 2021.