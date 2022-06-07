Иван Дорн требовал в Москве украсить номер отеля сине-желтыми шариками
Также артист на сцене читал стихи на украинском языке.
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Украинский певец Иван Дорн, выступая в Москве в 2014 году, потребовал украсить номер сине-желтыми шариками. Об этом пишет 5 канал.
Об особых прихотях исполнителя рассказала российская продюсер Олеся Сазыкина, которая сотрудничество с Дорном охарактеризовала одним словом — истерика.
Прибыв в столицу России на новогодний концерт 2014 Иван Дорн требовал, чтобы его номер в московском отеле украсили сине-желтыми шариками, и чтобы там разместили флаг Украины. Когда украинский артист уже оказался в гостинице, то захотел, чтобы ему включили выступление президента Украины.
Уже на сцене Дорн вместо исполнения своих песен 20 минут читал стихи на украинском языке и называл себя патриотом Украины. Когда, по словам Сазыкиной, публика освистала артиста, Дорн отметил, что больше не приедет в их страну с концертами.
"Столик на концерте Ивана Дорна стоил около 150 тысяч рублей. Что делает Ваня? Ваня выходит на сцену и начинает читать стихи на украинском языке. Люди вообще не поняли, что здесь происходит. Его начали освистывать, и он сказал: "Я пока не прочту определенные монологи и стихи на украинском языке, потому что я патриот своей страны, я отсюда не уйду", — рассказала продюсер.
Напомним, украинская телеведущая Маша Ефросинина оправдала Ивана Дорна и Светлану Лободу за их прежнее сотрудничество со страной-агрессором.
Также Фокус писал о первом клипе Ивана Дорна на украинском языке, который он выпустил в ноябре 2021.